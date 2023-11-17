🫰🏻 «Самая коррумпированная лига мира». Британцы в шоке от наказания «Эвертона» 😲

Неожиданные новости из АПЛ: «Эвертон» лишен 10 очков за нарушение финансовых правил.

«Независимая комиссия наложила на «Эвертон» наказание в виде снятия 10 очков за нарушение правил о прибыльности и устойчивом развитии. Оно вступает в силу незамедлительно.

В ходе разбирательства клуб признал, что нарушил PSRs за период, заканчивающийся сезоном-2021/22. Комиссия установила, что клуб получил убыток в размере 124,5 миллионов фунтов, как утверждает Премьер-лига. Это превысило порог в 105 миллионов фунтов стерлингов, разрешенный в соответствии с PSRs.

Комиссия пришла к выводу, что следует применить спортивную санкцию в виде вычета 10 баллов. Эта санкция вступает в силу немедленно», - сказано в заявлении АПЛ.

Фанаты недовольны решением.

💭 «А как насчет «Манчестер Сити»? За последние пять лет им предъявили 115 обвинений».

💭 «115 нарушений = тишина. Одно нарушение = минус 10 очков».

💭 «Самая коррумпированная лига мира».

💭 «Назовите это уже лигой Манчестера».

💭 «Ман Сити» и «Ньюкасл» - настоящие преступники этой лиги. А наказывают «Эвертон»... Какой фарс».

💭 «Эвертон» опустился предпоследнее место в таблице АПЛ, имея на счету четыре очка.