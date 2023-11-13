📸Болельщик сделал фото с Невиллом, а отметил Каррагера. Не догадаетесь, что было дальше 😂

Подыграл мастерски.

Болельщик «Ливерпуля» под ником Stefanus Eko Santoso встретил в аэропорту легенду «Юнайтед» и эксперта Sky Sports Гари Невилла, и сделал с ним совместное фото. Вот только парень специально или по незнанию совершил ошибку.

«Только что в аэропорту Сингапура встретил Джейми Каррагера», − написал он и отметил легенду «Ливерпуля».

В комментарии к парню пришел сам Каррагер и мастерски подыграл: «Был рад увидеться с тобой».

Stefanus Eko Santoso можно понять: Джейми Каррагер и Гари Невилл провели столько времени вместе, что сами того не желая стали как будто единым целым. Их вечное соперничество на поле, переросшее в противостояние на экранах британского телевидения, − настоящая жемчужина.