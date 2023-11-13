In English, please
Блог

📸Болельщик сделал фото с Невиллом, а отметил Каррагера. Не догадаетесь, что было дальше 😂

Гари Невилл Гари Невилл
Ливерпуль Ливерпуль
Джейми Каррагер Джейми Каррагер
Клубы Клубы
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Футбол Футбол

Подыграл мастерски.

Болельщик «Ливерпуля» под ником Stefanus Eko Santoso встретил в аэропорту легенду «Юнайтед» и эксперта Sky Sports Гари Невилла, и сделал с ним совместное фото. Вот только парень специально или по незнанию совершил ошибку.

«Только что в аэропорту Сингапура встретил Джейми Каррагера», − написал он и отметил легенду «Ливерпуля».

В комментарии к парню пришел сам Каррагер и мастерски подыграл: «Был рад увидеться с тобой».

Stefanus Eko Santoso можно понять: Джейми Каррагер и Гари Невилл провели столько времени вместе, что сами того не желая стали как будто единым целым. Их вечное соперничество на поле, переросшее в противостояние на экранах британского телевидения, − настоящая жемчужина.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий