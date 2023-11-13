📸«Челси» сравнял счет в добавленное время. Один из игроков «Сити» по старой памяти отпраздновал гол 😂

Неудобно получилось.

Центральная игра 12 тура АПЛ между «Сити» и «Челси» получилась настоящим триллером. Команды устроили перестрелку голами − 4:4.

На поле кроме 8 мячей хватало других моментов, которые вызывали споры или обращали на себя внимание. Некоторые считают, что пенальти на Холанде не было, другие акцентируют внимание на том, что Эрлинг коснулся рукой мяча, когда забивал, третьи вспоминают руку Кайла Уокера и борьбу Диаса с Бройей в штрафной.

Однако кроме чисто футбольных эпизодов были и просто забавные. К примеру, Коул Палмер по старой памяти хотел подслушать тактику игроков «Сити» на штрафной удар. А во время последнего в матче гола, который с пенальти забил все тот же Палмер, отличился уже игрок «горожан».

Один из болельщиков снял с трибун «Стэмфорд Бридж» видео исполнения одиннадцатиметрового. Хавбек «Челси» сделал короткий разбег и сильно пробил в левый от себя угол. Эдерсон угадал, но достать не смог.

Игрок «Сити», а именно Матео Ковачич, не просто не расстроился, что его команда упустила три очка, а вполне себе обрадовался. Этот характерный жест − согнутая рука в локте и движение ей − перепутать с чем-то очень сложно.

Хорвата понять можно: в прошлом сезоне он играл за «Челси» и провел в клубе пять сезонов. На поле было три игрока, к которым можно употребить приставку «экс»: Рахим Стерлинг, Матео Ковачич, Коул Палмер. Каждый из них мог испытывать смешанные чувства во время голов команды-соперницы.