«Мы всегда будем смелыми». Почеттино высказался после 4-4 с «Сити»

«Такие игры дают нам возможность верить», – сказал Маурисио Почеттино после ничьей «Челси» с «Ман Сити» (4:4).

«Мы столкнемся с командами, которые играют совсем не так, как «Тоттенхэм» или «Манчестер Сити», нам нужно играть по-другому, быть конкурентоспособными без пространства и иметь больше терпения.

Но эта победа дает команде хорошее представление о том, чего она заслуживает. Это процесс строительства, взлеты и падения. Но это тот путь, который мы хотим пройти, как мы хотим играть, как мы хотим бросить вызов таким большим командам, как «Манчестер Сити».

Именно так мы подходим к играм, мы хотим быть героями и играть на высоком уровне. Мы всегда будем смелыми, даже если против нас такая команда, как «Сити», – сказал тренер.

Лондонцы трижды отыгрывались, в том числе и с пенальти, забитым бывшим игроком «Ман Сити» Коулом Палмером, который становится одним из ключевых игроков Почеттино.