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🤘 «Лучший день в моей жизни!». Пока фанаты «Челси» недовольны разгромом «Тоттенхэма», ему бурно радуются болельщики «Арсенала» 🤪

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Вчера «Тоттенхэм» потерпел первое поражение в Премьер-лиге 2023/24, разгромно уступив «Челси» со счетом 1:4.

«Шпоры» закончили матч вдевятером, пропустив три гола за последние 20 минут игры.

Это означает, что принципиальные соперники «Тоттенхэма» из северного Лондона не отдалились от конкурентов, даже несмотря на обидное поражение «Ньюкаслу».

«Канониры» в восторге от провала «шпор».

💭 StudioBlue23: «Это лучший день в моей жизни!»

💭 Moist_Dark_7976: «У «шпор» скоро матчи с «Виллой», «Ньюкаслом» и «Ман Сити», а у них не главного ЦЗ. Они будут на пятом месте к Рождеству».

💭 IgnoranceNconfidence: «Шпоры» радовались тому, как «Ньюкасл» нас победил, и думали, что смогут разобраться с «Челси». Похоже, что их игроки решили увлечься приемами из ММА».

💭 Mapoftasmania: «Челси» выглядел неуверенно в обороне даже против девяти игроков. «Шпоры» просто выбросили этот матч».

💭 Jackg4343: «Дорогие «шпоры», спасибо, что быстро самоликвидировались. Вы всегда умеете нас порадовать. Мы знали, что можем на вас рассчитывать».

5 комментариев

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DOBRJK
Ответ ман сити фейк
Челси ещё Арсенала должны были обыграть. Но канониры отскочили конкретно
Что ты несёшь? Отскочил Челси. Ещё пять минут не хватило для победы над ними.
+2
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+2
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Wekil Halylow
ттх не выйграет трофей даже на чемпионшипе это у них в крови
0
0
0
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Can
Поздравляю тотенхэм со 2м местом! УХАХАХАХХА
0
0
0
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