🤯🤯🤯 Вы не поверите, но хэштег PochOut стал трендом соцсетей после разгромной победы «Челси». Фанаты требуют уволить Почеттино

«Челси» сенсационно разгромил в гостях «Тоттенхэм», положив конец победной серии «шпор».

Несмотря на это, многие болельщики «Челси» в социальных сетях продолжили критиковать аргентинца, ссылаясь на то, что «аристократы» победили команду, которая играла с двумя удалениями.

Более того, если бы гол Бентанкура засчитали, то матч и вовсе мог бы закончиться вничью.

Хэштег #PochOut стал трендом соцсетей.

💭 Unlimited Eniola: «Хет-трик у Николаса Джексона, но Маурисио Почеттино должно быть стыдно за себя. Они изо всех сил пытались победить клуб с двумя красными картами. «Челси» - это огромное разочарование».

💭 Juicy Jorginho: «Хах. 11 на 11 мы проигрываем по 6:0».

💭 Saul Ibarra: «9 против 11, и вы в конечном итоге паркуете автобус, имея разницу в один гол. Такая тактика и управление игрой у Почеттино».

💭 Gabe: «11 против 9, и у вас есть свободные игроки на задней линии?? Это не команда. Я хочу PochOut».

💭 Mahali: «Где мой любимый безжалостный «Челси»!? Кто эти мошенники?! Никогда не чувствовал себя таким подавленным после победы».

💭 TMaykah: «Правда, нужно сказать #PochOut, потому что какой менталитет он может дать этим парням... как вы можете так играть против девяти игроков!!! Как!!!!!!!!?».