«Когда проиграла его команда, он заговорил по-другому». Фанатов «Ливерпуля» рассмешило изменение в риторике Микеля Артеты

Такой разный Микель.

Артета был в ярости после поражения «Арсенала» в матче с «Ньюкаслом», которое случилось из-за спорного гола. По мнению тренера «канониров», VAR ошибочно засчитал удар Энтони Гордона.

«Давайте обсуждать, как, черт возьми, этот гол засчитан! Я в замешательстве. То, что такой гол засчитали, я считаю абсолютным позором. Мне все равно, что потом скажут [представители АПЛ]. Уже слишком поздно», — сказал Артета после игры.

Эти слова кардинально отличаются от его же высказываний в конце сентября, когда судейская бригада ошибочно не засчитала гол Луиса Диаса в матче «Тоттенхэм» — «Ливерпуль». Тогда Артета встал на сторону рефери: «Судьи стараются как могут. Мы должны понимать, что ошибки случаются».

Фанаты «красных», естественно, отметили такие резкие изменения в риторике главного тренера «Арсенала», учитывая, что новый эпизод не так однозначен.

💬 «К черту «Арсенал», мне не жаль ни их, ни любую другую команду. Они все высмеивали Клоппа, когда он предложил переигровку. Что ж, наслаждайтесь вашими извинениями, которые забудутся в течение недели».

💬 «Когда проиграла его команда, он заговорил по-другому».

💬 «Матч «Ньюкасл» — «Арсенал» является доказательством №357 того, почему клубы выстрелили себе в ногу, когда они отнеслись к голу Диаса в ворота «шпор» как к нытью «Ливерпуля» и Клоппа. Тем самым они поддержали позицию PGMOL, и дальше будет только хуже».

💬 «Я надеюсь, что «Арсенал» и другие команды, высмеивавшие «Ливерпуль», наконец-то ощутят вкус кошмара от VAR. Теперь идите домой и поплачьте».

💬 «Нет сочувствия к его жалобам. Ошибки случаются, помнишь? Просто нужно смириться».

💬 «Юрген Клопп предупреждал других, но многие не воспринимали его всерьез. Артета, ты должен понимать, что ошибки случаются».