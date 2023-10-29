Холанд, наконец-то, прокомментировал итоги «Золотого мяча». Норвежец выложил фото Месси с трофеем

Эрлинг Холанд нарушил молчание и прокомментировал результаты церемонии вручения «Золотого мяча».

Норвежец выложил фотографию аргентинца с подписью: «Поздравляю Лео Месси».

«Я хочу поблагодарить «Манчестер Сити», свою семью и всех людей вокруг меня за то, что они сделали меня тем, кем я являюсь сегодня», - написал в соцсетях Эрлинг Холанд.

Напомним, что Месси похвалил норвежца после получения награды:

«Эрлинг тоже заслужил приз. Он выиграл Премьер-лигу и Лигу чемпионов, будучи лучшим бомбардиром везде. Эта награда могла бы быть и его сегодня. Я уверен, что в ближайшие годы он выиграет».