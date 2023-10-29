Холанд, наконец-то, прокомментировал итоги «Золотого мяча». Норвежец выложил фото Месси с трофеем
Эрлинг Холанд нарушил молчание и прокомментировал результаты церемонии вручения «Золотого мяча».
Норвежец выложил фотографию аргентинца с подписью: «Поздравляю Лео Месси».
«Я хочу поблагодарить «Манчестер Сити», свою семью и всех людей вокруг меня за то, что они сделали меня тем, кем я являюсь сегодня», - написал в соцсетях Эрлинг Холанд.
Напомним, что Месси похвалил норвежца после получения награды:
«Эрлинг тоже заслужил приз. Он выиграл Премьер-лигу и Лигу чемпионов, будучи лучшим бомбардиром везде. Эта награда могла бы быть и его сегодня. Я уверен, что в ближайшие годы он выиграет».
Но почему то плачь устроили фанаты роналду.
Каким боком они к ЗМ не понятно.
Месси заслужил ЗМ, об этом говорят Венгер, Дешам, Анри, Жиру, Гризманн, Мбаппе, Родри, Силва, Пеп, Гюндоган, Грилиш, Артрета, Зубастик, Мальдини, Беллингем и многие другие.
Против Ротен и Морган и вот эти ребята вызывают восторг у фан базы португальца)
Уровни конечно.