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Холанд, наконец-то, прокомментировал итоги «Золотого мяча». Норвежец выложил фото Месси с трофеем

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Эрлинг Холанд нарушил молчание и прокомментировал результаты церемонии вручения «Золотого мяча».

Норвежец выложил фотографию аргентинца с подписью: «Поздравляю Лео Месси».

«Я хочу поблагодарить «Манчестер Сити», свою семью и всех людей вокруг меня за то, что они сделали меня тем, кем я являюсь сегодня», - написал в соцсетях Эрлинг Холанд.

Напомним, что Месси похвалил норвежца после получения награды:

«Эрлинг тоже заслужил приз. Он выиграл Премьер-лигу и Лигу чемпионов, будучи лучшим бомбардиром везде. Эта награда могла бы быть и его сегодня. Я уверен, что в ближайшие годы он выиграет».

2 комментария

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Domian
Месси поздравил Холанда, Холанд поздравил Месси.
Но почему то плачь устроили фанаты роналду.
Каким боком они к ЗМ не понятно.

Месси заслужил ЗМ, об этом говорят Венгер, Дешам, Анри, Жиру, Гризманн, Мбаппе, Родри, Силва, Пеп, Гюндоган, Грилиш, Артрета, Зубастик, Мальдини, Беллингем и многие другие.

Против Ротен и Морган и вот эти ребята вызывают восторг у фан базы португальца)

Уровни конечно.
+3
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