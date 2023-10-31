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🎥Игроки «Ман Сити» бурно отметили победу над «МЮ» прямо в раздевалке на «Олд Траффорд

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Игроки «Манчестер Сити» бурно праздновали в своей раздевалке победу над непримиримым соперником «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:0 на «Олд Траффорд».

Дубль Эрлинга Холанда и гол Фила Фодена принесли подопечным Пепа Гвардиолы комфортную победу над «красными дьяволами» в воскресенье днем.

А нападающий Джереми Доку, вышедший на замену, поделился в социальных сетях видео после победы.

На нем видно, как игроки «Манчестер Сити» прыгают и поют в своей раздевалке на «Олд Траффорд».

Слышно, как они скандируют: «Снова чемпионы, оле-оле».

2 комментария

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Alematte_Caunnabeau
Тоже мне, зажрались, победу над середняком так отмечать
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stpn1503
Понимаю если бы соперник был Ливерпуль или Арсенал, но победа на аутсайдером чемпионата обычно не празднуется так бурно
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