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«Это похоже на брак». Почеттино высказался о ситуации с контрактом Галлахера

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Футбол Футбол

Говоря о ситуации, связанной с неопределенностью вокруг продления контракта Конора Галлахера, Маурисио Почеттино сказал: «Это похоже на брак между игроком и клубом».

«Обе стороны должны чувствовать себя хорошо, и именно в этот момент можно прийти к новому соглашению. Даже если вы хотите продлить контракт, вы останавливаетесь и разговариваете. Безусловно, он показывает фантастические результаты. Мы очень довольны его успехами».

Сообщается, что Галлахер не против продления контракта с «Челси», но для этого ему нужны гарантии получения регулярного игрового времени.

Коннор впечатляет в этом сезоне под руководством Почеттино, став энергичной и движущей силой в полузащите. Он принял участие во всех девяти матчах Премьер-лиги, отдав две голевые передачи.

Four things learned as Mauricio Pochettino shouts at Conor Gallagher in Chelsea defeat - football.london

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