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Жара в Брайтоне: фанаты тонущего «Аякса» устроили драку с английскими фанатами и полицией

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Помахали кулаками после драки.

У «Аякса» дела плохи - амстердамский клуб идет в зоне вылета в домашнем чемпионате, а в Лиге Европы занимает последнее место в группе с «Марселем», «Брайтоном» и АЕК.

«Брайтон» у себя дома уверенно обыграл голландцев - 65% владения, 6:1 по ударам в створ и заслуженные 2:0. Забили лучший бомбардир ЛЕ Жоао Педро и Ансу Фати.

После матча голландские болельщики решили свой гнев обратить на английских коллег - полиции тоже досталось.

8 комментариев

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Farhat Sabitov
Ох уж эти горячие нидерландские парни! Одним словом отморозки!
P. S. Зенит в пердив!!!
+15
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Всё знаю
Не показывайте им настоящую драку , боюсь не выдержат.
Ну или заголовки делайте попроще.
+4
-3
+1
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alexamder
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svyt
Ответ alexamder
Комментарий удален модератором
чё сказал ,поясни
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0
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