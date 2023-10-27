Жара в Брайтоне: фанаты тонущего «Аякса» устроили драку с английскими фанатами и полицией

Помахали кулаками после драки.

У «Аякса» дела плохи - амстердамский клуб идет в зоне вылета в домашнем чемпионате, а в Лиге Европы занимает последнее место в группе с «Марселем», «Брайтоном» и АЕК.

«Брайтон» у себя дома уверенно обыграл голландцев - 65% владения, 6:1 по ударам в створ и заслуженные 2:0. Забили лучший бомбардир ЛЕ Жоао Педро и Ансу Фати.

После матча голландские болельщики решили свой гнев обратить на английских коллег - полиции тоже досталось.