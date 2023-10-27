Челлендж от молодого дарования «Челси» - он может идеально чеканить любыми предметами

Еще б голы забивал почаще.

Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер этим летом перешел в «Челси». лондонский клуб заплатил «Сити» 40 млн фунтов, еще 5 предусмотрены в качестве бонусов.

21-летний английский хавбек подписал контракт с лондонцами по схеме «7+1». Отметим, что Палмер провел 2 полных матча в АПЛ за карьеру, включая игру против «синих».

Всего за «Ман Сити» он сыграл 41 раз, забил 6 голов, сделал 2 ассиста и выиграл 5 трофеев, включая чемпионский титул в Премьер-лиге и Лигу чемпионов.

В Лондоне же Коул пока отрабатывает каждый заплаченный за него фунт - в 6 матчах у него 2 гола и голевой пас.

В перерывах между матчами Палмер отжигает в соцсетях - недавно показал, как он может чеканить абсолютно любыми предметами.