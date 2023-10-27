In English, please
Блог

Челлендж от молодого дарования «Челси» - он может идеально чеканить любыми предметами

Клубы Клубы
Коул Палмер Коул Палмер
Манчестер Сити Манчестер Сити
Челси Челси
Футбол Футбол

Еще б голы забивал почаще.

Полузащитник «Манчестер Сити» Коул Палмер этим летом перешел в «Челси». лондонский клуб заплатил «Сити» 40 млн фунтов, еще 5 предусмотрены в качестве бонусов.

21-летний английский хавбек подписал контракт с лондонцами по схеме «7+1». Отметим, что Палмер провел 2 полных матча в АПЛ за карьеру, включая игру против «синих».

Всего за «Ман Сити» он сыграл 41 раз, забил 6 голов, сделал 2 ассиста и выиграл 5 трофеев, включая чемпионский титул в Премьер-лиге и Лигу чемпионов.

В Лондоне же Коул пока отрабатывает каждый заплаченный за него фунт - в 6 матчах у него 2 гола и голевой пас.

В перерывах между матчами Палмер отжигает в соцсетях - недавно показал, как он может чеканить абсолютно любыми предметами.

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Dave Anderson
По мнению Мостового растет идеальный тренер
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий