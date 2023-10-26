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«Заберите мои деньги!» Фанаты в восторге от предматчевой формы «Манчестер Сити» 😍😍😍

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Что-то из бейсбола.

«Манчестер Сити» обыграл «Янг Бойз» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 3:1. На 48-й минуте Мануэль Аканджи забил первый гол в матче, через 4 минуты Мешак Элиа сравнял счет. Эрлинг Холанд принес английской команде победу, реализовав пенальти на 67-й минуте и забив с игры на 86-й.

Перед матчем футболисты появились около стадион в оригинальной предматчевой форме, которая наверняка станет хитом в клубным магазинах. Куртки в бейсбольном стиле в фамилиями на спине вызвали настоящий ажиотаж у фанатов.

«Манчестер Сити» лидирует в группе G, набрав 9 очков после 3 туров. «Янг Бойз» набрали 1 балл и идут третьими.

При этом Эрлинг Холанд вошел в двадцатку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. За 33 матча в рамках Лиги чемпионов норвежец забил 37 мячей. 23-летний футболист вошел в список 20 лучших бомбардиров в истории этого турнира, опередив Ференца Пушкаша.

7 комментариев

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Сергей Данилов
нелепое, бесформенное нечто
+19
-6
+13
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Kapitan Klos
Атмосферненько, молодцы.
+5
-1
+4
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arnie
В целом именно куртки может и норм, но вот все вместе с одинаковыми рубашками и джинсами выглядит как из прошлого
+5
-1
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2litra
ДольчэГабанна.
+2
-1
+1
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2litra
ДольчэГабанна.
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Kanonir152
Игровые номера на спине мелковаты, кажется
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