«Заберите мои деньги!» Фанаты в восторге от предматчевой формы «Манчестер Сити» 😍😍😍

Что-то из бейсбола.

«Манчестер Сити» обыграл «Янг Бойз» в 3-м туре группового этапа Лиги чемпионов – 3:1. На 48-й минуте Мануэль Аканджи забил первый гол в матче, через 4 минуты Мешак Элиа сравнял счет. Эрлинг Холанд принес английской команде победу, реализовав пенальти на 67-й минуте и забив с игры на 86-й.

Перед матчем футболисты появились около стадион в оригинальной предматчевой форме, которая наверняка станет хитом в клубным магазинах. Куртки в бейсбольном стиле в фамилиями на спине вызвали настоящий ажиотаж у фанатов.

«Манчестер Сити» лидирует в группе G, набрав 9 очков после 3 туров. «Янг Бойз» набрали 1 балл и идут третьими.

При этом Эрлинг Холанд вошел в двадцатку лучших бомбардиров в истории Лиги чемпионов. За 33 матча в рамках Лиги чемпионов норвежец забил 37 мячей. 23-летний футболист вошел в список 20 лучших бомбардиров в истории этого турнира, опередив Ференца Пушкаша.