🔮 Суперкомпьютер предсказал итоги сезона АПЛ. Прогноз точно не понравится некоторым фанатам из Манчестера 😡
Если вы верите в технологии, то эта информация для вас.
Очередные расчеты суперкомпьютера, сделанные на основе последних результатов матчей АПЛ, показывают, что чемпионом снова станет «Манчестер Сити» (57% вероятность).
В четверку лучших входят: «Ливерпуль» (17% шансов на победу в АПЛ), «Арсенал» (16%) и «Тоттенхэм» (4%).
«Ньюкасл» считается фаворитом, на место в Лиге Европы, в то время как «Астон Вилла» должна финишировать на шестой позиции.
«Манчестер Юнайтед», как ожидается, останется без Лиги чемпионов. Что интересно, вероятность того, что клуб выиграет Премьер-лигу ниже 1%. Это в шесть раз меньше, чем у подопечных Унаи Эмери.
Что же делать?
На этом фото — женская команда футбольного клуба «Арсенал» из Лондона. После её публикации в соцсетях клуб подвергся жёсткой критике. Как вы думаете, почему?
Всё просто — «Арсенал» начали ругать за расизм. Потому что все спортсменки и тренер — белые. Люди так и писали в соцсетях: «Ни одна профессиональная команда, мужская или женская, в 2023 году не должна иметь команду, состоящую только из белых игроков».
Менеджменту команды пришлось оправдываться перед недовольными комментаторами. «Мы признаем, что нынешний состав женской команды не отображает разнообразие, существующее в клубе и сообществах, которые мы представляем», — заявили в команде.