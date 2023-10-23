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🔮 Суперкомпьютер предсказал итоги сезона АПЛ. Прогноз точно не понравится некоторым фанатам из Манчестера 😡

Астон Вилла Астон Вилла
Ньюкасл Ньюкасл
Арсенал Арсенал
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Клубы Клубы
Манчестер Сити Манчестер Сити
Тоттенхэм Тоттенхэм
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Ливерпуль Ливерпуль
Футбол Футбол

Если вы верите в технологии, то эта информация для вас.

Очередные расчеты суперкомпьютера, сделанные на основе последних результатов матчей АПЛ, показывают, что чемпионом снова станет «Манчестер Сити» (57% вероятность).

В четверку лучших входят: «Ливерпуль» (17% шансов на победу в АПЛ), «Арсенал» (16%) и «Тоттенхэм» (4%).

Суперкомпьютеры: титаны вычислений

«Ньюкасл» считается фаворитом, на место в Лиге Европы, в то время как «Астон Вилла» должна финишировать на шестой позиции.

«Манчестер Юнайтед», как ожидается, останется без Лиги чемпионов. Что интересно, вероятность того, что клуб выиграет Премьер-лигу ниже 1%. Это в шесть раз меньше, чем у подопечных Унаи Эмери.

Что же делать?

12 комментариев

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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Табличку бы показали ч распределением мест
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bedLaM
в прошлом году вроде тоже было подобное, надо бы сравнить результаты
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Thom Yorke
Ответ Laziale-88
У МЮ 1% на победу в АПЛ, что в 6 раз меньше чем у Виллы. Если я правильно умножил значит у Астон Виллы 6%. В первой четверке я АВ так и не нашёл. Дичь какая то.
У МЮ не 1%, а ниже 1%. Соответственно там может быть и 0,5%.
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Тухель
Посмотрим на Шпоры, когда пойдут травмы, ды бывает когда вся основа весь сезон здорова, но это бывает крайне редко. Даже допустим Шпоры будут в топ 4 и я могу поверить в эту четверку, но в то что Челси будет ниже и НЮ и Астон Виллы я не верю. Синии хорошо играют + у них нет Еврокубков, что всегда помогает на дистанции в АПЛ.
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marchellinos
Напишите про небольшой скандал с женской стороной Арсенала.

На этом фото — женская команда футбольного клуба «Арсенал» из Лондона. После её публикации в соцсетях клуб подвергся жёсткой критике. Как вы думаете, почему?

Всё просто — «Арсенал» начали ругать за расизм. Потому что все спортсменки и тренер — белые. Люди так и писали в соцсетях: «Ни одна профессиональная команда, мужская или женская, в 2023 году не должна иметь команду, состоящую только из белых игроков».

Менеджменту команды пришлось оправдываться перед недовольными комментаторами. «Мы признаем, что нынешний состав женской команды не отображает разнообразие, существующее в клубе и сообществах, которые мы представляем», — заявили в команде.
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Laziale-88
У МЮ 1% на победу в АПЛ, что в 6 раз меньше чем у Виллы. Если я правильно умножил значит у Астон Виллы 6%. В первой четверке я АВ так и не нашёл. Дичь какая то.
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EminenceGrise
Брайтон неплохо было бы добавить в расклады за борьбу в еврокубках. Они явно будут участвовать.
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lizarazu
Еще 5 раз переобуется
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davidrigen@gmail.com
Разница между первым местом и восьмым всего 6 очков..Это после 9 туров.Не такое уж огромное преимущество .В теории наши трамвировнные игрок будут возвращаться к середине сезона.Никто из 7 команд впереди не застрахован от трамв.Т.ч. буду оптимистом))
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Vitto
Ответ bedLaM
в прошлом году вроде тоже было подобное, надо бы сравнить результаты
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/inenglishplease/3119378.html после 24 тура.
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