🔮 Суперкомпьютер предсказал итоги сезона АПЛ. Прогноз точно не понравится некоторым фанатам из Манчестера 😡

Если вы верите в технологии, то эта информация для вас.

Очередные расчеты суперкомпьютера, сделанные на основе последних результатов матчей АПЛ, показывают, что чемпионом снова станет «Манчестер Сити» (57% вероятность).

В четверку лучших входят: «Ливерпуль» (17% шансов на победу в АПЛ), «Арсенал» (16%) и «Тоттенхэм» (4%).

«Ньюкасл» считается фаворитом, на место в Лиге Европы, в то время как «Астон Вилла» должна финишировать на шестой позиции.

«Манчестер Юнайтед», как ожидается, останется без Лиги чемпионов. Что интересно, вероятность того, что клуб выиграет Премьер-лигу ниже 1%. Это в шесть раз меньше, чем у подопечных Унаи Эмери.

Что же делать?