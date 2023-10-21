😩 «Я всегда говорю, что нужно вручать два «Золотых мяча». Пеп Гвардиола нервно рассмеялся, отвечая на вопрос журналиста о лучшем футболисте сезона

Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос журналиста, касательно лучшего футболиста прошедшего сезона.

«Хаха, вы такой смешной. Я всегда говорю, что нужно вручать два «Золотых мяча». Один - для Месси. А после этого, смотрите на остальных. Должен ли выиграть Холанд? Да или да. Потому что мы выиграли требл, а он забил где-то 50 или миллион мячей.

Но конечно, Месси. Если вы назовете мне худший сезон Месси, то поймете, что это был бы лучший сезон для других игроков. Они оба заслуживают этого. Что я могу сказать?» - заявил Пеп Гвардиола.

Напомним, что 67-я церемония награждения лучших футболистов мира состоится 30 октября в Париже в театре Шатле.