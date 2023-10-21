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😩 «Я всегда говорю, что нужно вручать два «Золотых мяча». Пеп Гвардиола нервно рассмеялся, отвечая на вопрос журналиста о лучшем футболисте сезона

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
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Главный тренер «Манчестер Сити» ответил на вопрос журналиста, касательно лучшего футболиста прошедшего сезона.

«Хаха, вы такой смешной. Я всегда говорю, что нужно вручать два «Золотых мяча». Один - для Месси. А после этого, смотрите на остальных. Должен ли выиграть Холанд? Да или да. Потому что мы выиграли требл, а он забил где-то 50 или миллион мячей.

Но конечно, Месси. Если вы назовете мне худший сезон Месси, то поймете, что это был бы лучший сезон для других игроков. Они оба заслуживают этого. Что я могу сказать?» - заявил Пеп Гвардиола.

Напомним, что 67-я церемония награждения лучших футболистов мира состоится 30 октября в Париже в театре Шатле.

5 комментариев

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Дядька
Месси уже давно выше всех этих мячей. Лучший мяч для Месси это тот, который у него в ногах.
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Ноно Гомес
с одной стороный его любимчик Лео, с другой стороны нынешний любимчик в Сити которого нельзя критиковать, вдруг обидется еще))
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Заборостроитель
Это как Аленичев, "спартаку сейчас очка нужнее"
Позорище!
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Redsfan
Ответ VERBLYUD
Салах в 2018: 47+17 за сезон, побил рекорд АПЛ по голам за сезон, затащил Ливерпуль в финал ЛЧ, 10+6 в ЛЧ, затащил свою сборную на ЧМ, забивал красивые голы и показывал приятный футбол - 6-е место на ЗМ, никто не говорит, что он должен получить награду. Холанд сейчас: пропустил главный турнир сезона, взял пассажирский требл, худший игрок по оценкам во всех финалах и полуфиналах, все голы забивал с метра в пустые, играл как дерево - почему-то должен претендовать на награду. По факту именно 6-7 место и должен занимать Холанд в этом году, но благодаря пиару, скорее всего, будет вторым...
Салах провел выдающий сезон, но в ЛЧ он тащил не в одиночку. Даже если брать стату, то у Мане в ЛЧ 10+2, у Фирмино - 10+8, у Милнера 9 ассистов. Так что тащил Салах не в одиночку.

Затащил сборную на ЧМ - вы забываете, что тогда награда была за календарный год. А затащил Салах свою сборную на ЧМ в 2017 календарном году, а не 2018.
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