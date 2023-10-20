Будущее уже наступило: в АПЛ в ближайшее время начнут тестировать арбитров-роботов 🤖🤖🤖

На них уже не покричишь!

Футбольная ассоциация Англии, возглавляемая генеральным директором Марком Буллингемом, изучает идею внедрения в английский футбол «автономных» роботов-арбитров. Этот шаг стал следствием нескольких громких судейских ошибок в Премьер-лиге.

В интервью Daily Mail Буллингем сказал: «Конечно, раньше люди жаловались на неправильные решения арбитров, но важно принимать правильные решения, так что это отправная точка».

С точки зрения технологий, главный вопрос в следующем: есть ли способы быстрее принимать решения? Потому что я уверен, что все ненавидят долгие паузы во время матчей».

Мы уже обладаем технологическими инновациями касаемо, например, полуавтоматического офсайда. Сможет ли судейство в конечном итоге стать полностью автономным?»