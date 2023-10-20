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Будущее уже наступило: в АПЛ в ближайшее время начнут тестировать арбитров-роботов 🤖🤖🤖

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На них уже не покричишь!

Футбольная ассоциация Англии, возглавляемая генеральным директором Марком Буллингемом, изучает идею внедрения в английский футбол «автономных» роботов-арбитров. Этот шаг стал следствием нескольких громких судейских ошибок в Премьер-лиге.

В интервью Daily Mail Буллингем сказал: «Конечно, раньше люди жаловались на неправильные решения арбитров, но важно принимать правильные решения, так что это отправная точка».

С точки зрения технологий, главный вопрос в следующем: есть ли способы быстрее принимать решения? Потому что я уверен, что все ненавидят долгие паузы во время матчей».

Мы уже обладаем технологическими инновациями касаемо, например, полуавтоматического офсайда. Сможет ли судейство в конечном итоге стать полностью автономным?»

8 комментариев

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Dave Anderson
Ответ Vladislav Khromov
Воткнуть gps-трекеры в мяч и бутсы, чтобы исключить ошибки с определением офсайда - слишком сложно. Будем пилить роботов "Федоров".
Офсайд считается по любой части тела, которой можно забить гол. Так что не забудьте себе в голову gps-трекер воткнуть. Ну и в остальные части на всякий случай тоже.
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timerassl
Ответ vladimir.kostrichko
Заложат в них программу против Ливерпуля и опять все будет по старинке.
Ливерпулю придется подписать Джона Коннора
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Sergey Kuznetsov
Ничего не поменяется! Просто будут списывать ошибки на системный сбой (атаку хакеров, ошибку в обновлении, итд), а не на человеческий фактор!
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enechipo
Если они будут без картоприемника и пулемёта - значит в АПЛ их не возьмут.
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Vladislav Khromov
Воткнуть gps-трекеры в мяч и бутсы, чтобы исключить ошибки с определением офсайда - слишком сложно. Будем пилить роботов "Федоров".
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Вадим Рязанский
Ответ vladimir.kostrichko
Заложат в них программу против Ливерпуля и опять все будет по старинке.
Весь мир против Ливерпуля, ужас какой-то
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