💥 «Совершенно другое чувство». Артета поделился подробностями разговора с Гвардиолой после второй подряд победы над «Манчестер Сити»

9 октября «Арсенал» завершил 15-матчевую серию без побед в АПЛ против «Манчестер Сити», победив горожан со счетом 1:0.

Наставник канониров Микель Артета рассказал подробности разговора с Пепом Гвардиолой.

«Да, я поговорил с Гвардиолой после игры. Игра - это всегда очень напряженно и эмоционально. Многое происходит в этот момент, но после матча наши отношения возвращаются в прежнее русло.

Я проиграл Пепу гораздо больше раз, чем выиграл. Но, честно говоря, в последних двух матчах, когда мы выиграли в Суперкубке Англии, а теперь в лиге, чувство совершенно другое. Гвардиола сказал мне: «Поздравляю, вы, ребята, потрясающая команда», - признался Артета.

Напомним, что Артета работал помощником Гвардиолы в «Ман Сити» более трех лет, прежде чем получил предложение возглавить «Арсенал».