In English, please
Блог

💥 «Совершенно другое чувство». Артета поделился подробностями разговора с Гвардиолой после второй подряд победы над «Манчестер Сити»

Пеп Гвардиола Пеп Гвардиола
Клубы Клубы
Арсенал Арсенал
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Микель Артета Микель Артета
Манчестер Сити Манчестер Сити
Футбол Футбол

9 октября «Арсенал» завершил 15-матчевую серию без побед в АПЛ против «Манчестер Сити», победив горожан со счетом 1:0.

Наставник канониров Микель Артета рассказал подробности разговора с Пепом Гвардиолой.

«Да, я поговорил с Гвардиолой после игры. Игра - это всегда очень напряженно и эмоционально. Многое происходит в этот момент, но после матча наши отношения возвращаются в прежнее русло.

Mikel Arteta reveals Pep Guardiola message after beating Man City

Я проиграл Пепу гораздо больше раз, чем выиграл. Но, честно говоря, в последних двух матчах, когда мы выиграли в Суперкубке Англии, а теперь в лиге, чувство совершенно другое. Гвардиола сказал мне: «Поздравляю, вы, ребята, потрясающая команда», - признался Артета.

Напомним, что Артета работал помощником Гвардиолы в «Ман Сити» более трех лет, прежде чем получил предложение возглавить «Арсенал».

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий