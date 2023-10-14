💥 «Будем сидеть и смотреть по телевизору, как происходит геноцид?» Дочь Пепа Гвардиолы поддержала Палестину в конфликте с Израилем

Дочь главного тренера «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы выразила в соцсетях свою позицию, касательно палестино-израильского конфликта.

«Боже мой.

Это действительно то, что мы собираемся сейчас сделать? Будем сидеть и смотреть по телевизору, как происходит геноцид? Затем десятилетия спустя, когда это будет в учебниках истории, оглянемся назад и спросим: «Как это могло произойти?»

Впервые я действительно понимаю, какие массовые зверства происходили на протяжении всей истории, повторяясь снова и снова. Мы ничему не учимся. Сколько должно погибнуть людей, прежде чем кто-то, наконец, выступит против этого безумия и решит вопрос мирным путем, а не количеством оружия? 10 тысяч? 100 тысяч? Миллион? Больше? Сколько палестинцев должно умереть?

Я понимаю, что многие боятся говорить. Но я не буду молчать и не буду жить с тем фактом, что промолчала, когда происходили злодеяния такого масштаба. Мы можем выразить наше абсолютное осуждение за то, что делает израильское правительство, и подтвердить нашу непоколебимую веру в равную ценность жизни палестинцев, не разжигая ненависти к еврейским общинам - другому преследуемому народу.

Мы наблюдаем, как оккупированные и угнетенные люди сталкиваются с уничтожением со стороны ядерного государства при полной поддержке западного мира.

Это массовая резня в масштабах, которых я не видела ранее в своей жизни. Шесть тысяч бомб за шесть дней. Целые районы разрушены. Погибли целые семьи. Выбор между принудительной миграцией и смертью - это этническая чистка. Тот факт, что так много людей не может уехать в этот период времени, означает, что сейчас идет геноцид», - написала в соцсетях Мария Гвардиола.

Напомним, что 7 октября группировка ХАМАС вторглась в Израиль, погибло более 1300 человек. Число погибших палестинцев в результате ответных израильских ударов по сектору Газа превысило 2000 человек.