📊Статистика доказывает, что судейство в АПЛ непоследовательно. Показатели «Борнмута» − за гранью понимания

Полтора года без пенальти.

В связи с разговорами о судействе в АПЛ и заявлениями о том, что некоторые команды пользуются благосклонностью судей, аналитический аккаунт в Твиттере The Swedish Rumble собрал любопытную статистику. Она измеряет количество касаний в штрафной площади, которое необходимо каждой команде для получения пенальти. Он взял отрезок с начала прошлого сезона и до последнего тура нынешнего.

Существует четкая корреляция между касаниями в штрафной и назначением одиннадцатиметровых. В АПЛ больший разброс, чем у Ла Лиги и Серии А. Если сравнить данные по трем лигам, то подтверждается распространенное мнение о том, что судейство в Англии очень непоследовательное. В Италии и Испании 75% команд находятся в узком диапазоне (+/- 40 касаний), тогда как в АПЛ только 50%.

«МЮ», «Эвертон» и «Кристал Пэлас» очень редко бьют пенальти. Их игрокам требуется более 310 касаний в чужой штрафной, чтобы заслужить удар с точки. Автор считает, что в этом есть элемент предвзятости, так как во времена Сульшера и Фергюсона клуб находился по другую сторону графика.

Болельщик под ником Hypok4 отметил, что The Swedish Rumble забыл один клуб − «Борнмут», за который пользователь болеет. Все дело в том, что автор не включил команду, так как она не била пенальти в прошлом и нынешнем сезоне. Исправленный график должен выглядеть так и без него без слез не взглянешь.

«Как выглядел бы график, если бы «Борнмут» пробил хотя бы один пенальти со старта прошлого сезона».

Ниже приведена таблица количества касаний в штрафной клубами АПЛ и количество пенальти, которые они заработали.