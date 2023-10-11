🎥 Даже Холанд чего-то боится! Эрлинг и Грилиш рассказали о своих главных страхах

Холанд все же человек. Как и у всех людей, у Эрлинга есть свои страхи.

Грилиш и Холанд проинтервьюировали друг друга в эфире Sky Sports. Джек попросил норвежца назвать его главный страх или фобию. Эрлинг ответил честно:

«Мне действительно любопытно изучать море. Я немного боюсь того, что происходит где-то глубоко в море. Я всегда в воде, ее не боюсь, дело в другом. Просто, знаешь, когда там [под водой] полностью темно, ты просто не понимаешь, что это такое».

Мысль Холанда подхватил Грилиш: «Я как-то нырял в море в Дубае. И вот я выныриваю, а моя семья и все, кто был на борту, говорят: «Смотри, что рядом с тобой!» Я оборачиваюсь, а там какой-то большой осьминог, прямо рядом со мной. Здоровенный! Если я увижу такого у себя дома, я съеду».

И тут парни начали вываливать друг на друга свои страхи.

«А я еще крокодилов не люблю», – начал Холанд.

«Мне вот не особо нравится высота. Может, это звучит немного глупо, учитывая, что я живу на 34-м этаже. Но я ведь знаю, что нахожусь внутри [здания]. А вот если бы я стоял на краю чего-то или на балконе, было бы мне кайфово? Неа».

Страхам, о которых говорят футболисты, люди подвержены часто. Например, акрофобия – боязнь высоты – считается одним из самых распространенных страхов.

К слову, боязнь глубины, о которой говорил Холанд, называется батофобией.

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