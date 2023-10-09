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Один эпизод показывает, почему у Холанда 0,00 ожидаемых голов за матч. Что с ним сучилось?

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В воскресенье «Манчестер Сити» потерпел второе подряд поражение в Премьер-лиге, а Эрлинг Холанд провел еще один матч без результативных действий.

Вильяма Салиба сдал все, чтобы норвежец не получил моментов на «Эмирейтс». Прекрасным примером работы француза стал первый тайм, когда Салиба завалил Холанда и сделал так, что он не набрал ни одной сотой ожидаемых голов (0,00 xG).

Эрлинг точно ждал момента на большом пространстве, но ничего не сделал даже в этом эпизоде.

«Сити» пытается забросить мяч на Холанда.

Салиба замечает и сближается с нападающим.

Защитник «Арсенала» закрывает его.

Холанд не выдерживает и падает.

Угроза немедленно нейтрализована.

6 комментариев

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LeSang
Выбор редакции: "Что с ним сучилось?" "Сучилось"? Ну если кто-то из редакции недавно откинулся с зоны, тогда уже поправьте: "Почему Холланд ссучился". Вот так будет правильно.
+10
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Morning Again
Салиба хозяин Холанда)
+2
-2
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80chell
Холланд сучился
0
0
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Yri Yrov
Ответ urashima
Если Упамекано смог в свое время закрыть самого Дзюбу, то неудивительно, что Салиба справился с Холандом 😁
очень оригинально пошутили подсунув своего дзубу , которого везде при любом случае суют его имя
+1
-1
0
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