Один эпизод показывает, почему у Холанда 0,00 ожидаемых голов за матч. Что с ним сучилось?

В воскресенье «Манчестер Сити» потерпел второе подряд поражение в Премьер-лиге, а Эрлинг Холанд провел еще один матч без результативных действий.

Вильяма Салиба сдал все, чтобы норвежец не получил моментов на «Эмирейтс». Прекрасным примером работы француза стал первый тайм, когда Салиба завалил Холанда и сделал так, что он не набрал ни одной сотой ожидаемых голов (0,00 xG).

Эрлинг точно ждал момента на большом пространстве, но ничего не сделал даже в этом эпизоде.

«Сити» пытается забросить мяч на Холанда.

Салиба замечает и сближается с нападающим.

Защитник «Арсенала» закрывает его.

Холанд не выдерживает и падает.

Угроза немедленно нейтрализована.