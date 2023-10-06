«Сейчас я знаю вещи, которые ему нравятся». Грилиш и Холанд – мощная связка, которая стала еще лучше

У Джека Грилиша есть особая связь с Эрлингом Холандом с первых дней норвежца в «Ман Сити». Спустя год между игроками установилось почти телепатическое взаимопонимание на поле.

По словам Грилиша, их партнерство на поле становится все крепче с каждой игрой:

«Сейчас я знаю его стиль игры, о котором точно не знал бы в первые несколько месяцев, потому что я не играл с ним достаточно долго. Это как в любой другой игре – когда ты занимаешься чем-то с кем-то в течение длительного времени, ты лучше все понимаешь, и теперь я знаю некоторые вещи, которые ему нравятся».

Грилиш также добавил, что он восхищен тем, как норвежец готовится к каждой игре:

«В жизни все люди разные, и все готовятся по-разному. Я очень уважаю то, что делает Эрлинг, и то, как он заботится о своем теле. Я другой, и все мы готовимся по-разному. Все, что я делал, привело меня к тому, что я делаю сейчас».