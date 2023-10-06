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Каррагер верит в чемпионские амбиции «Ливерпуля». Легенда сделала неожиданный прогноз на матч «Арсенала» и «Сити»

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Пояснил свою позицию.

В воскресенье «Сити», занимающий первое место в АПЛ, отправится на «Эмирейтс», чтобы сыграть против занимающего третье место «Арсенала». Это будет первый матч «горожан» после шокирующего поражения от «Вулверхэмптона». «Арсенал» же в том туре разгромил «Борнмут» − 4:0.

После обе команды сыграли в Лиге чемпионов: «Сити» в сложном матче обыграл «Лейпциг», а «Арсенал» внезапно проиграл «Лансу».

Легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер, который верит в чемпионские амбиции родного клуба, сделал прогноз на матч тура.

«Я выбираю «Арсенал». Думаю, что они могут выиграть, − сказал он в эфире Sky Sports. − У клуба есть преимущество домашней арены, а Родри не сыграет − это очень важный игрок для «Сити».

Каррагер надеется, что команда Артеты добьется успеха, что создаст гонку за титул, и «Ливерпуль» тоже примет в ней участие.

«Надеюсь, это даст нам возможность побороться за титул до конца сезона. Я хочу, чтобы «Ливерпуль» участвовал в ней», − добавил он. − Я думаю, что мы хотим, чтобы эта гонка за титул продолжалась как можно дольше. В прошлом сезоне так и было. Я считаю, что между «Сити» и «Арсеналом» она была великолепной. Так что, надеюсь, «Арсенал» сможет взять три очка», − заключил он с ухмылкой.

Арсенал», который в этом сезоне еще не проигрывал в чемпионате, всего на одно очко отстает от «Сити», занимающего первое место в чемпионате.

«Ливерпуль» идет на четвертом месте, имея на своем счету 16 очков. Команде Клоппа предстоит сыграть с «Брайтоном».

2 комментария

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mastadon
В матче с Тоттенхэмом Ливерпулю четко дали понять, что о победе в чемпионате можно даже не мечтать. Нужно ещё просто парочку таких же "ошибок"
+3
-1
+2
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