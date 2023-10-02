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🤔 «Карьера де Брюйне в АПЛ - безумие. Эдегор еще далек от этого». Фердинанд сравнил лидеров «Арсенала» и «Сити»

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Экс-защитник «МЮ» Рио Фердинанд сравнил потенциал Мартина Эдегора с Кевином де Брюйне.

«Мартин Эдегор так же хорош, как Кевин де Брюйне? Пока нет. То, что сделал в Премьер-лиге бельгиец - просто безумие.

Martin Odegaard closing on Kevin De Bruyne record speaks volumes about Arsenal impact - Mirror Online

Это один из лучших полузащитников в истории АПЛ. Но я думаю, что у норвежца тоже есть возможность добиться таких высот. Когда он получил капитанскую повязку в «Арсенале», я подумал: «Ух ты, это огромная ответственность для такого молодого парня».

Как игрок, я без ума от его огромного таланта, но не знаю, сможет ли он полностью себя реализовать... Я не общался с ним, но вижу, как он гордо относится к капитанской повязке», - заявил Фердинанд.

А вы как думаете?

1 комментарий

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Temp Account
У вас фотобанк какой-то безнейросетевой ). Наймите пакистанцев с фотошопами в телефонах, всем будет хорошо - им фрибеты, вам фотобанка с приличными футболоколлажами ). Удачи!
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