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«Это не для меня!» Каррагер и Невилл решили спуститься по фасаду «Энфилда», но что-то пошло не так

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Ты мне друг, но...

После окончания футбольной карьеры легенда «Юнайтед» Гари Невилл и легенда «Ливерпуля» Джейми Каррагер нашли себя в качестве экспертов. Этим летом они вместе со своим проектом The Overlap отправились в тур по Англии. Так мы выяснили, что этот дуэт лучше не выпускать из студии.

Неизвестно, кто именно предложил спуститься по фасаду легендарного «Энфилда» на веревке, но то, что произошло потом, поставило под сомнение знаменитый девиз «Ливерпуля» − You'll Never Walk Alone.

Когда Невилл перемахнул через ограждение и начал спуск вниз, Каррагер внезапно наотрез отказался делать это.

Каррагер: «Нет-нет, к чертям это все».

Невилл: «Я спускаюсь. К черту его».

На лице Карры явно читался страх и испуг, в то время как его товарищ кричал ему: «Ну давай же, мешок с дерьмом». А затем добавил: «Единственный человек, который спускался по веревке и чье сердцебиение только снизилось».

Джейми явно не ожидал, что в конце получит самое жестокое оскорбление, которое только мог произнести Гари. Он добрался до логотипа «Ливерпуля» и закричал: «Посмотрите на этот маленький чертов логотип, который я только что прошел. You'll Never Walk Alone? («Ты никогда не будешь один?») Я, *****, иду один!»

Мешок с дерьмом − это любимое оскорбление у дуэта. Джейми Каррагер использовал его в моменте, когда Гари Невилл не стал отвечать на вопрос, кого бы он хотел видеть вместо Глейзеров. Но как же находчиво легенда «МЮ» среагировал на знаменитый девиз «Ливерпуля»! Каррагеру должно было быть обидно.

2 комментария

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Bad_Panda
Хоть где-то хорошие новости о МЮ
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Артём Сизов
Не зря Гари был капитаном)
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