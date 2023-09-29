Дочь Пепа Гвардиолы Мария великолепна в новом образе🖤

Красотка Мария Гвардиола поделилась с поклонниками кадрами в новом образе. Девушка стала брюнеткой.

В социальных сетях поклонники восторженно оценили перемены во внешности старшей из троих детей Пепа Гвардиолы и не скупились на комплименты:

💭«Ты такая красивая».

💭«Тебе невероятно идет новый цвет волос».

💭«Богиня!».

💭«Настоящая королева».

💭«Тебе очень идет быть брюнеткой».

За последние два года число онлайн-фанатов Марии значительно возросло.

У инфлюенсера из Лондона аудитория увеличилась со 100 000 в октябре 2021 года до 735 тысяч сейчас.