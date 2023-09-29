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Дочь Пепа Гвардиолы Мария великолепна в новом образе🖤

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Красотка Мария Гвардиола поделилась с поклонниками кадрами в новом образе. Девушка стала брюнеткой.

В социальных сетях поклонники восторженно оценили перемены во внешности старшей из троих детей Пепа Гвардиолы и не скупились на комплименты:

💭«Ты такая красивая».

💭«Тебе невероятно идет новый цвет волос».

💭«Богиня!».

💭«Настоящая королева».

💭«Тебе очень идет быть брюнеткой».

За последние два года число онлайн-фанатов Марии значительно возросло.

У инфлюенсера из Лондона аудитория увеличилась со 100 000 в октябре 2021 года до 735 тысяч сейчас.

4 комментария

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Глыба
явно не от пепа дочь, где лысина
+14
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+14
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Nick Dovgo
о брюнетках и блонди можно спорить вечно, но острые носы снова в море - это факт
+1
0
+1
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k_42
Это очень красивая девушка. Ясно даже мне, не разбирающемуся в футболе.
+1
0
+1
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