Эрлинг нашел свой лучший лук

Нападающий «Сити» и сборной Норвегии поучаствовал в фотосессии в образе викинга - Эрлинг очень органично вписался в образ.

В минувший уикенд Холанд снова забил за «Манчестер Сити». Норвежский нападающий поразил ворота «Ноттингем Форест» в матче 6-го тура АПЛ.

Это 6-й гол Холанда в текущем сезоне АПЛ, он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги. Его ближайшие преследователи – Эван Фергюсон, Одсонн Эдуар и Бриан Мбемо – забили по 4 мяча.