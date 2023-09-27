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Холанд - норвежский викинг: нападающий «Сити» предстал в образе скандинавского рыцаря

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Эрлинг нашел свой лучший лук

Нападающий «Сити» и сборной Норвегии поучаствовал в фотосессии в образе викинга - Эрлинг очень органично вписался в образ.

В минувший уикенд Холанд снова забил за «Манчестер Сити». Норвежский нападающий поразил ворота «Ноттингем Форест» в матче 6-го тура АПЛ.

Это 6-й гол Холанда в текущем сезоне АПЛ, он лидирует в списке лучших бомбардиров лиги. Его ближайшие преследователи – Эван Фергюсон, Одсонн Эдуар и Бриан Мбемо – забили по 4 мяча.

1 комментарий

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Щас бы викингов рыцарями называть…
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