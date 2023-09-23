Netflix выпустит фильм о Дэвиде Бекхэме уже 4 октября, пока в доступе появились различные фрагменты для привлечения зрителей. В одном из них Виктория, жена легендарного футболиста, рассказывает об их встрече и начале отношений.

Дэвид и Виктория поженились в 1999 году, через два года после того, как начали встречаться. Англичанин на тот момент был игроком «Манчестер Юнайтед», а девушка пела в популярной группе Spice Girls.

Дэвиду Бекхэму какое-то время нравилась Виктория, но он застеснялся ее, когда они впервые встретились. Виктория не была футбольной фанаткой и поэтому мало знала о Дэвиде, но в документальном фильме сказала, что начала смотреть матчи из-за него.

«На самом деле я ходила на матчи только для того, чтобы…некоторые скажут «преследовать», но я скажу – увидеть его».

«Я помню, как увидела его в лаундж зоне, все остальные футболисты были в баре, а он стоял и разговаривал со своими родителями. Я тоже очень близка со своей семьей и мне понравилось это в нем».

«Он просто понравился мне – вот и все».

Товарищ Бекхэма по «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл был шафером полузащитника на его свадьбе в 1999 году. Церемония состоялась через четыре месяца после рождения их первого ребенка, Бруклина. У пары есть еще трое детей: Ромео, который играет за «Брентфорд», Круз и Харпер.