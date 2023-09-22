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Холанд стал менее эффективен у чужих ворот? Sky Sports сравнил старт форварда «Сити» в прошлом и нынешнем сезонах

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Есть некоторые различия.

В прошлом сезоне многие эксперты и болельщики удивлялись, насколько легко форвард «Сити» Эрлинг Холанд совершил переход из Бундеслиги в АПЛ. Норвежец с первых туров доказывал, что ему совершенно не важно, в какой лиге он играет и против каких соперников.

В шести матчах этого сезона Холанд уже забил восемь мячей. Пострадали «Бернли» (дубль), «Шеффилд Юнайтед», «Фулхэм» (хет-трик), «Вест-Хэм» и «Ноттингем Форест». Однако что говорит статистика?

В эфире Sky Sports проанализировали старт Эрлинга в этом сезоне и прошлом − она актуальна на 23 сентября, но до матча с «Форест». Выяснилось, что его реализация упала на пять процентов (29% − 24%) и он стал чаще транжирить опасные моменты (0,9 против 1,6).

Однако при этом форвард еще чаще стал бить по воротам − в среднем на два удара на 90 минут, что вылилось в большее количество забитых мячей − увеличение с 1,2 до 1,4 голов за 90 минут. Если Холанд выйдет на цифры реализации моментов образца прошлого сезона, то соперникам «Сити» не позавидуешь.

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