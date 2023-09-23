Витамин С всегда под рукой.

Несмотря на все проблемы, которые есть у «Челси», Маурисио Почеттино по-прежнему позитивно оценивает игру своей команды. В его убеждениях есть необычный аспект: в своем кабинете аргентинец постоянно держит лимоны, которые должны поглощать негативную энергию. Журналист The Guardian уточнил, когда лондонский клуб начнет ощущать их преимущества.

«В «Тоттенхэме» они начали работать через два года, − сказал Почеттино. − Дайте лимонам время. Мы все в это верим. Если вы хотите иметь хорошую энергию, вам нужно реализовать все то, во что вы верите»

«Я верю в лимоны, но в «Тоттенхэме» им понадобилось время. Им нужно много времени, они ведь не волшебные, но я верю в них больше, чем когда-либо. Сегодня в моем офисе есть желтые, зеленые, разных сортов. Из Испании, из Италии. Не хочу врать, у меня большая коробка лимонов! Я всегда считал, что желтые лимоны работают гораздо лучше, чем зеленые, но теперь верю в любой цвет. Если бы мне удалось достать синий лимон, было бы еще лучше».

У Маурисио спросили о том, что зеленый лимон − это, на самом деле, лайм. Тренер не согласился: «Лайм − это не лимон. Это брат, может быть, от другой матери или отца».