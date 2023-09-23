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🍋Спасти «Челси» в этом сезоне должны лимоны. Почеттино верит, что они поглощают негативную энергию

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Витамин С всегда под рукой.

Несмотря на все проблемы, которые есть у «Челси», Маурисио Почеттино по-прежнему позитивно оценивает игру своей команды. В его убеждениях есть необычный аспект: в своем кабинете аргентинец постоянно держит лимоны, которые должны поглощать негативную энергию. Журналист The Guardian уточнил, когда лондонский клуб начнет ощущать их преимущества.

«В «Тоттенхэме» они начали работать через два года, − сказал Почеттино. − Дайте лимонам время. Мы все в это верим. Если вы хотите иметь хорошую энергию, вам нужно реализовать все то, во что вы верите»

«Я верю в лимоны, но в «Тоттенхэме» им понадобилось время. Им нужно много времени, они ведь не волшебные, но я верю в них больше, чем когда-либо. Сегодня в моем офисе есть желтые, зеленые, разных сортов. Из Испании, из Италии. Не хочу врать, у меня большая коробка лимонов! Я всегда считал, что желтые лимоны работают гораздо лучше, чем зеленые, но теперь верю в любой цвет. Если бы мне удалось достать синий лимон, было бы еще лучше».

У Маурисио спросили о том, что зеленый лимон − это, на самом деле, лайм. Тренер не согласился: «Лайм − это не лимон. Это брат, может быть, от другой матери или отца».

5 комментариев

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NikoVinkovic
Почеттино: чтобы наладить обстановку в клубе, нужно подкинуть больше лимонов
Боули: ну куда уже больше...ладно, вас понял, товарищ тренер
+5
0
+5
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Tollie
совсем кукухой поехал... впрочем, в таком клубе это неудивительно.
там уже ничто не поможет, только расформирование.
+3
0
+3
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Иван Шумков
В целом лимонов 300-400, особенно фунтов, любому клубу только на пользу пойдут
+2
0
+2
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НеПотерплю!
Чиполлино в кабинет не захаживает?) с Фасолинкой и графом Вишенкой?
0
0
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#SharkTeam
Лимонадный Поч?
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