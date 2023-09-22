Джек Грилиш говорит, что в первый год работы в клубе ему потребовалось время, чтобы привыкнуть к стилю Гвардиолы и его требованиям к позиции. Но в сезоне-2022/23 он был одним из самых надежных и лучших игроков. Грилиш назвал свой любимый период в составе «МанСити», особенно значимым для него стал конец сезона.

Грилиш сказал в клубном интервью: «В прошлом сезоне апрель был для меня самым важным месяцем. Я помню, как заглянул в клубное приложение, а там была статья о том, сколько матчей нам предстоит сыграть, и это было что-то около восьми матчей.

Затем я увидел в нашем Twitter сообщение с вопросом «Чего бы вы хотели от этого месяца?» - о предстоящих матчах - и подумал: представьте себе, что мы выиграли все восемь?

Не забывайте, что у нас были «Ливерпуль», «Арсенал», «Бавария» дома и на выезде – тяжелые матчи, но, по-моему, я был единственным игроком, вышедшим в старте во всех из них.

Я думал, что буду отдыхать в матче с «Шеффилд Юнайтед» в Кубке Англии, но меня снова взяли в состав, и я почувствовал, что Пеп очень любит меня и доверяет мне. Я чувствовал, что апрельский период был лучшим в моей карьере в «Сити» на данный момент».