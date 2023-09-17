«Они выиграли на одну ЛЧ больше, чем мы». Пеп не испытывает восторга от победы над «Црвеной», потому что дальше «Ноттингем Форрест»
«Манчестер Сити» уверенно стартовал в Лиге чемпионов, испытав проблемы лишь в первом тайме матча с «Црвена Звезда». Однако Пеп уже думает о следующем матче горожан, который беспокоит его не меньше главного клубного турнира Европы.
«Далее у нас игра с «Ноттингем Форест». Два победителя Лиги чемпионов. Они выиграли на один больше, чем мы», - заявил Пеп.
И с Гвардиолой нельзя поспорить - «Ноттингем» дважды главенствовал на футбольной европейской арене. В 1979 и 1980 годах клуб побеждал в Кубке европейских чемпионов, который был прородителем Лиги чемпионов.
Кстати «Црвена Звезда» тоже побеждала в этом турнире. Это случилось в 1991 году.
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