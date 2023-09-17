«Манчестер Сити» уверенно стартовал в Лиге чемпионов, испытав проблемы лишь в первом тайме матча с «Црвена Звезда». Однако Пеп уже думает о следующем матче горожан, который беспокоит его не меньше главного клубного турнира Европы.

«Далее у нас игра с «Ноттингем Форест». Два победителя Лиги чемпионов. Они выиграли на один больше, чем мы», - заявил Пеп.

И с Гвардиолой нельзя поспорить - «Ноттингем» дважды главенствовал на футбольной европейской арене. В 1979 и 1980 годах клуб побеждал в Кубке европейских чемпионов, который был прородителем Лиги чемпионов.

Кстати «Црвена Звезда» тоже побеждала в этом турнире. Это случилось в 1991 году.