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🤨 «К счастью, я здесь». Кейн признался, что предложение «Баварии» полностью изменило его планы

Харри Кейн Харри Кейн
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Харри Кейн настаивает на своем сильном желании перейти в «Баварию», несмотря на слухи о любви к «Манчестер Юнайтед».

«Очевидно, что летом у меня были переговоры с разными клубами.

Но «Бавария» была командой, которая меня действительно интересовала. Как только они обратились ко мне, многие другие варианты сразу отпали. И теперь, к счастью, я здесь.

Football rumours: Tottenham name Harry Kane price as Bayern Munich prepare bid | The Independent

Конечно, «Манчестер Юнайтед» - это большой клуб. Но теперь я сосредоточен на игре здесь , и я очень счастлив», - признался английский нападающий.

Добавим, сегодня в The Mail Online появилась информация, что Кейн готов был подождать до следующего лета, если бы «МЮ» гарантировал переезд на «Олд Траффорд».

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