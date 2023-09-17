Харри Кейн настаивает на своем сильном желании перейти в «Баварию», несмотря на слухи о любви к «Манчестер Юнайтед».

«Очевидно, что летом у меня были переговоры с разными клубами.

Но «Бавария» была командой, которая меня действительно интересовала. Как только они обратились ко мне, многие другие варианты сразу отпали. И теперь, к счастью, я здесь.

Конечно, «Манчестер Юнайтед» - это большой клуб. Но теперь я сосредоточен на игре здесь , и я очень счастлив», - признался английский нападающий.

Добавим, сегодня в The Mail Online появилась информация, что Кейн готов был подождать до следующего лета, если бы «МЮ» гарантировал переезд на «Олд Траффорд».