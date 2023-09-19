Лучше уже не будет.

«МЮ» и «Челси» - пока главные разочарования нового сезона. Оба клуба потратили на текущие составы более миллиарда евро каждый, но результатами пока не блещут.

«МЮ» в 5 матчах набрал 6 очков, «Челси» и того меньше - всего 5, команды занимают 13-е и 14-е места в чемпионате АПЛ.

На фоне таких результатов фанаты красиво затроллили оба клуба, опубликовав фейковые уровни сложности из продолжения симулятора FIFA - EA Sports FC24.