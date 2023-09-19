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Лучший троллинг дня 😅😅😅 В сети завирусились уровни сложности из новой EA Sports FC24 - фанатам «МЮ» и «Челси» это не понравится

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Лучше уже не будет.

«МЮ» и «Челси» - пока главные разочарования нового сезона. Оба клуба потратили на текущие составы более миллиарда евро каждый, но результатами пока не блещут.

«МЮ» в 5 матчах набрал 6 очков, «Челси» и того меньше - всего 5, команды занимают 13-е и 14-е места в чемпионате АПЛ.

На фоне таких результатов фанаты красиво затроллили оба клуба, опубликовав фейковые уровни сложности из продолжения симулятора FIFA - EA Sports FC24.

3 комментария

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paff
Прям лучший троллинг дня?
+3
-1
+2
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kot_letova
Глупый пост про какой-то мем. Давайте каждый мем так обсасывать?
0
0
0
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Schiaff1no
Ответ kot_letova
Глупый пост про какой-то мем. Давайте каждый мем так обсасывать?
Первый раз на спортсе? джеймсфранконависелице.жпг
0
0
0
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