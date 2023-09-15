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📹 Пепа спросили о результатах «Манчестер Юнайтед» в начале сезона. В ответ Гвардиола усмехнулся и сравнил команду тен Хага с «Челси»

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Еще покажут свое?

Пеп Гвардиола не смог сдержать улыбки, когда его спросили о неважном старте «Манчестер Юнайтед» в новом сезоне Премьер-лиги.

На пресс-конференции в преддверии первого матча «горожан» в Лиге чемпионов против «Црвены Звезды» главного тренера «Манчестер Сити»  спросили о результатах «Юнайтед» — его реакцию стоит увидеть.

— Вы и так знаете, как силен «Арсенал». Вчера они потрясающе сыграли на «Гудисон Парк». «Ливерпуль» тоже, у этой команды все тот же характер.

— «Манчестер Юнайтед»?

— Они начали не так, как планировали. То же относится и к «Челси». Но и «Юнайтед», и «Челси» рано или поздно поймают нужный ритм.

Манкунианцы серьезно поработали на трансферном рынке этим летом, подписав Мэйсона Маунта, Андре Онана, Расмуса Хейлунда и Серхио Регилона. Многие ожидали, что новички помогут команде Эрика тен Хага побороться с «Сити», но пока «красные дьяволы» завоевали лишь 6 очков из 15 возможных.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне у команды тен Хага тоже был очень тяжелый старт, но команда быстро пришла в себя и даже смогла завоевать свой первый за долгое время титул.

Кто знает, чем все закончится на этот раз.

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