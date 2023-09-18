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🎥 Каррагер спел в клубе, где начинали играть The Beatles. Из зала Джейми поддерживал Невилл

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Футбол Футбол

В рамках передачи Тhe Оverlap закадычные друзья Каррагер и Невилл приехали в Ливерпуль, где появился мурал с Гари.

На такой сюрприз товарища Джейми ответил красиво: он отвел экс-игрока «Юнайтед» в клуб The Cavern, где в свое время играли великие The Beatles.

Футболисты попросили местную кавер-группу сыграть песню «битлов» Twist and Shout. Тогда вокалист пригласил Каррагера и Невилла на сцену, чтобы спеть вместе. Гари очень вежливо отправил Джейми к музыкантам, а сам остался в зрительном зале.

Скаузер не растерялся и спел! Справедливости ради, Невилл поддерживал товарища и активно подпевал. Вслушайтесь в это искусство:

Фанаты остались в восторге от перфоманса Джейми и Гари:

💭 «Мне плохо слышать даже то, как Каррагер говорит, про его пение я вообще молчу! А у кого-нибудь есть полная версия этого концерта?!»

💭 «Как хорошо, что Каррагер стал именно футболистом».

💭 «После этого видео Невилла можно назвать скаузером».

💭 «Да неплохо вышло! Хотя бы можно разобрать слова, которые Каррагер произносит».

💭 «Мне так нравятся взаимодействия Невилла и Каррагера, даже в рамках шоу. Нет, серьезно, они были готовы поубивать друг друга на поле, а сейчас вместе тусуются под The Beatles».

Вышло даже слишком талантливо. А как вам такое творчество экс-футболистов?

2 комментария

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Dmitri Ponomarev
Все бы хорошо, но в этом клубе Битлз не выступали. Оригинальный Cavern разрушили, когда метро прокладывали, а этот позже открыли по соседству
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Vezdexodof
Классно 👍
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0
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