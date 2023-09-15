Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что в клубе слишком много травмированных футболистов. Аргентинец даже пошутил, что пропуск Лиги чемпионов пойдет команде на пользу.

«В сложившихся обстоятельствах так даже лучше, поскольку сейчас нам недоступны 11-12 травмированных игроков.

Сейчас у нас очень маленький выбор. Но, очевидно, цель «Челси» - всегда играть в этом турнире.

Мы собираемся сыграть с «Борнмутом», имея в составе 14-15 готовых футболистов. Теперь важно стать более конкурентноспособными.

Рис Джеймс хорошо восстанавливается. Я не могу сказать, насколько он близок к возвращению, но ему уже лучше. Он рвется в бой. Я надеюсь, что это случится до следующего международного перерыва.

Латвия подвернул лодыжку в матче за сборную. Надеемся, что это не большая проблема. Печальная ситуация, потому что он был почти готов к выходу на поле. Мы не знаем, как долго его не будет», - заявил Маурисио Почеттино.