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😰 «Хорошо, что мы не попали в Лигу чемпионов». Почеттино признался, что Челси находится в критической ситуации

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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино признался, что в клубе слишком много травмированных футболистов. Аргентинец даже пошутил, что пропуск Лиги чемпионов пойдет команде на пользу.

«В сложившихся обстоятельствах так даже лучше, поскольку сейчас нам недоступны 11-12 травмированных игроков.

Сейчас у нас очень маленький выбор. Но, очевидно, цель «Челси» - всегда играть в этом турнире.

Мы собираемся сыграть с «Борнмутом», имея в составе 14-15 готовых футболистов. Теперь важно стать более конкурентноспособными.

'Better we're not in Champions League as we have 11, 12 injured players': Pochettino shares Chelsea fitness news

Рис Джеймс хорошо восстанавливается. Я не могу сказать, насколько он близок к возвращению, но ему уже лучше. Он рвется в бой. Я надеюсь, что это случится до следующего международного перерыва.

Латвия подвернул лодыжку в матче за сборную. Надеемся, что это не большая проблема. Печальная ситуация, потому что он был почти готов к выходу на поле. Мы не знаем, как долго его не будет», - заявил Маурисио Почеттино.

1 комментарий

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Антонио Бораччо
Латвия подвернул лодыжку. Занавес.
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