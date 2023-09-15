Британские СМИ разузнали неприятные подробности новых владельцев «Эвертона» - американской инвестиционной компании 777 Partners.

Журналисты издания Josimar провели расследование, узнав, что компанию обвиняют в мошенничестве, похищениях, вымогательстве, кабальном кредитовании и рэкете.

В августе появились сообщения о том, что фирма находится под следствием Британской баскетбольной лиги, в которой они владеют 45% акций. Однако компания опровергла эту информацию.

Основатель фирмы Джош Вандер и вовсе был осужден за оборот наркотиков. Произошло это в 2003 году, когда он пытался провезти в США партию кокаина. Ему тогда был 21 год.

Сегодня «Эвертон» подтвердил переход клуба под контроль 777 Partners. Ждем реакции руководства АПЛ.