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⚡️ Мошенничество, похищения, вымогательства, кабальное кредитование и рэкет. «У Эвертона» новые владельцы из США. Их прошлое - тьма 😰

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Британские СМИ разузнали неприятные подробности новых владельцев «Эвертона» - американской инвестиционной компании 777 Partners.

Журналисты издания Josimar провели расследование, узнав, что компанию обвиняют в мошенничестве, похищениях, вымогательстве, кабальном кредитовании и рэкете.

Who are 777 Partners? US firm in 'advanced talks' over Everton takeover - Liverpool Echo

В августе появились сообщения о том, что фирма находится под следствием Британской баскетбольной лиги, в которой они владеют 45% акций. Однако компания опровергла эту информацию.

Основатель фирмы Джош Вандер и вовсе был осужден за оборот наркотиков. Произошло это в 2003 году, когда он пытался провезти в США партию кокаина. Ему тогда был 21 год.

Сегодня «Эвертон» подтвердил переход клуба под контроль 777 Partners. Ждем реакции руководства АПЛ.

3 комментария

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viktorpavlov70
Да это всё нормально, для Европы просто отличные ребята. Это же не баб в губы целовать)))
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