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Португальский хакер, чье расследование привело к 115 обвинениям против «Манчестер Сити», получил тюремный срок

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Пока - условный.

Португальский хакер Руй Пинту, который привел к обвинению «Манчестер Сити», получил условный тюремный срок

В феврале этого года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» во многочисленных нарушениях финансовых правил.

Премьер-лига сообщила, что передала сведения о более чем 100 нарушениях, допущенных «Ман Сити» с сезона-2009/10 по сезон-2017/18, на рассмотрение в соответствующую комиссию.

Расследование длилось более четырех лет. Оно началось в декабре 2018 года после публикаций в газете Der Spiegel о финансовых нарушениях в «Манчестер Сити». Это стало возможным благодаря утечкам информации, публикуемым Football Leaks.

Теперь же основатель этого проекта португальский хакер Руй Пинту приговорен к четырем условным годам тюремного заключения в Лиссабоне за девять преступлений, включая попытку вымогательства. Эти обвинения возникли как раз из-за того, что он опубликовал документы, которые привели к предъявлению «Манчестер Сити» обвинений в нарушении правил со стороны Премьер-лиги.

Утечки Пинту ранее привели к различным разоблачения в футболе, в том числе проблемы с бухгалтерскими отчетами в «Челси», этническое профилирование при подборе игроков в «Пари Сен-Жермен» и обвинения по сокрытию части доходов против Криштиану Роналду.

Он утверждал, что действовал как информатор в общественных интересах и сотрудничал с властями по всей Европе в борьбе с правонарушениями в спорте.

Кроме того, хакерская деятельность Пинту была направлена ​​против инвестиционного фонда Doyen Sports, генеральной прокуратуры Португалии и лиссабонской юридической фирмы.

Сейчас против Пинту рассматривается еще одно дело, касающееся 377 других преступлений, связанных с хакерством, которое еще не передано в суд.

3 комментария

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Владимир Тольятти
Как говорил Генеральный прокурор СССР:"Главное, в ходе следственных действий не выйти на самих себя..."
+4
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deronda
возможно там его ждет месть лысого))
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