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🤨 Деклан Райс признался, что переписывается с тренером и игроками «Вест Хэма», а уровень команд считает одинаковым

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Деклан Райс Деклан Райс
Футбол Футбол

Вспоминая переход из «Вест Хэма» в «Арсенал», Деклан Райс сказал: «Это было определенно самое трудное решение, которое мне приходилось принимать в карьере футболиста.

Все знают мою любовь к «Вест Хэму». Но в целом это был сказочный момент для меня.

Я попал в «Вест Хэм» в 14 лет, подписав двухлетний контракт. Там я понял, какая у меня игровая позиция, оценил необходимые точки роста и поставил себя в положение, где все или ничего.

Я был возле первой команды, но как только дебютировал за нее, то уже не оглядывался назад.

Declan Rice explains major difference between West Ham and Arsenal 

Не могу объяснить свои чувства. Вы знаете, что игроки покидают клубы, и вы знаете, что они теряют связь с ними. Я все еще регулярно общаюсь с парнями, пишу тренеру в начале сезона, желая ему удачи, а он мне отвечает.

У нас хорошие отношения. И я хочу, чтобы так было всегда.

Разница в классе? Футболисты «Вест Хэма» были невероятными. Но я бы сказал, что разница в том, как мне приходится играть теперь. Нужно быть более совершенным», - заявил Райс.

Напомним, что «Арсенал» заплатил за трансфер Деклана Райса £105 млн. Это самая крупная покупка в истории канониров.

1 комментарий

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Alex_V69
Не считает он их одинаковыми. Он крайне политкорректно ушел от ответа, похвалив бывших партнеров. В заголовке - попытка набросить на вентилятор.
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
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