Вспоминая переход из «Вест Хэма» в «Арсенал», Деклан Райс сказал: «Это было определенно самое трудное решение, которое мне приходилось принимать в карьере футболиста.

Все знают мою любовь к «Вест Хэму». Но в целом это был сказочный момент для меня.

Я попал в «Вест Хэм» в 14 лет, подписав двухлетний контракт. Там я понял, какая у меня игровая позиция, оценил необходимые точки роста и поставил себя в положение, где все или ничего.

Я был возле первой команды, но как только дебютировал за нее, то уже не оглядывался назад.

Не могу объяснить свои чувства. Вы знаете, что игроки покидают клубы, и вы знаете, что они теряют связь с ними. Я все еще регулярно общаюсь с парнями, пишу тренеру в начале сезона, желая ему удачи, а он мне отвечает.

У нас хорошие отношения. И я хочу, чтобы так было всегда.

Разница в классе? Футболисты «Вест Хэма» были невероятными. Но я бы сказал, что разница в том, как мне приходится играть теперь. Нужно быть более совершенным», - заявил Райс.

Напомним, что «Арсенал» заплатил за трансфер Деклана Райса £105 млн. Это самая крупная покупка в истории канониров.