Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром АПЛ-2022/23 и сейчас сражается с Лео Месси за «Золотой мяч». Мы уже привыкли называть норвежца киборгом, но, похоже, он все-таки человек. Холанд рассказал, как делает сон лучше.

Для хорошего восстановления по ночам понадобятся скотч и умные очки с синими линзами.

«Сон – вообще самая важная вещь в мире», – уверяет Эрлинг. – «Для хорошего сна очень важны простые вещи: очки с синими линзами и отключение всех источников света в спальне.

И попробуйте хоть раз заклеить рот скотчем. Я сплю именно так. Применять сразу все не стоит, это не очень хорошо, перебарщивать тоже нельзя. Но если делать маленькие шажки каждый день в течение довольно длительного времени, то однажды это принесет плоды».

Причина использования скотча – увеличение дыхания через нос, а не через рот. Синие линзы очков успокаивают нервную систему и создают благоприятную атмосферу для более глубокого погружения в сон.