Холанд все-таки человек. Он рассказал, как делает сон лучше – нужны всего 2 вещи
Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром АПЛ-2022/23 и сейчас сражается с Лео Месси за «Золотой мяч». Мы уже привыкли называть норвежца киборгом, но, похоже, он все-таки человек. Холанд рассказал, как делает сон лучше.
Для хорошего восстановления по ночам понадобятся скотч и умные очки с синими линзами.
«Сон – вообще самая важная вещь в мире», – уверяет Эрлинг. – «Для хорошего сна очень важны простые вещи: очки с синими линзами и отключение всех источников света в спальне.
И попробуйте хоть раз заклеить рот скотчем. Я сплю именно так. Применять сразу все не стоит, это не очень хорошо, перебарщивать тоже нельзя. Но если делать маленькие шажки каждый день в течение довольно длительного времени, то однажды это принесет плоды».
Причина использования скотча – увеличение дыхания через нос, а не через рот. Синие линзы очков успокаивают нервную систему и создают благоприятную атмосферу для более глубокого погружения в сон.
Ещё год назад была статья про вай-фай. Типо Холанд отключает перед сном.
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