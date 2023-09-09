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Холанд все-таки человек. Он рассказал, как делает сон лучше – нужны всего 2 вещи

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Эрлинг Холанд стал лучшим бомбардиром АПЛ-2022/23 и сейчас сражается с Лео Месси за «Золотой мяч». Мы уже привыкли называть норвежца киборгом, но, похоже, он все-таки человек. Холанд рассказал, как делает сон лучше.

Для хорошего восстановления по ночам понадобятся скотч и умные очки с синими линзами.

«Сон – вообще самая важная вещь в мире», – уверяет Эрлинг. – «Для хорошего сна очень важны простые вещи: очки с синими линзами и отключение всех источников света в спальне.

И попробуйте хоть раз заклеить рот скотчем. Я сплю именно так. Применять сразу все не стоит, это не очень хорошо, перебарщивать тоже нельзя. Но если делать маленькие шажки каждый день в течение довольно длительного времени, то однажды это принесет плоды».

Причина использования скотча – увеличение дыхания через нос, а не через рот. Синие линзы очков успокаивают нервную систему и создают благоприятную атмосферу для более глубокого погружения в сон.

6 комментариев

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ман сити фейк
Насчёт скотча не знаю но полная темнота помогает.

Ещё год назад была статья про вай-фай. Типо Холанд отключает перед сном.
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MatZo
Идиотизм.
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Glukinho
Нормальный режим гораздо лучше помогает, чем какие-то заклеивания рта.
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Вадим Сидоров
Холланду только 23 исполнилось - в таком возрасте проблем со сном как правило нет ибо организм ещё молодой
Я бы послушал условного Анчелотти что ему помогает в 64 хорошо спать
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Alex Kroni
Совсем еба .....я
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Fonbaron
Ответ MatZo
Идиотизм.
По мнению юзера спортса)) А это уже практикуют повсеместно, заклеивать рот. Очень полезная вещь. Закрытый рот это полезно для слизистой, так кариес не создаётся. При закрытом рте уровень воды в организме стабильный, иначе ты «сушишся». Я читал выдержку из научного трактата по важности заклеивания рта, это научные исследования. Не поп и не хайп
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