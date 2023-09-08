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Экс-звезда молодежной сборной Англии сделал предложение девушке в больнице, где он лечится от рака 💔

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Бывшая звезда молодежной сборной Англии Бен Калл сделал предложение своей девушке в больнице, где он проходит лечение от рака.

Трогательной историей Бен поделился в социальных сетях и получил огромную поддержку в Интернете.

«Дейзи, я планировал это с прошлого года. Все получилось не совсем так, как я хотел, когда решил рассказать тебе, что я чувствую к тебе ! С того момента, как я встретил тебя, я знал, что ты совершенно особенная, ты изменила меня к лучшему, я встретил тебя, будучи мальчиком, а теперь стою здесь, как мужчина.

Я не знаю никого, кто сделал бы то, что сделала ты, вытерпел то, что вытерпела ты, но я знаю, что не хочу провести свою жизнь без тебя.

Я обещаю, что буду бороться, чтобы увидеть, как ты идешь к алтарю и обещаю говорить тебе о своей любви каждый день, пока я жив», - написал Бен.

У 23-летнего Бена, когда ему было всего 17 лет, диагностировали редкую форму рака, называемую саркомой Эрвинга. Из-за диагноза его многообещающая футбольная карьера оборвалась, и он был вынужден повесить бутсы на гвоздь.

Бен играл за молодежную команду «Саутгемптона», а также сумел забить два матча за молодежную сборную Англии.

Девушка бывшего футболиста Дейзи Моррисон была с ним на каждом этапе пути.

1 комментарий

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Давай Так
Опечаточка "... забить два матча"
Исправьте, по возможности, на "мяча".
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