8 комментариев

Ох уж эти американцы.

Всем известно, что в США исторически принято называть футболом не игру ногами, а американский футбол. По ту сторону Атлантики привычную нам игру номер один прозвали соккер. Удивительно то, что это слово, на самом деле, имеет британское происхождение. Об этом у нас был большой материал-исследование.

Форвард «Сити» Эрлинг Холанд пришел на популярный американский подкаст Impaulsive, который ведет известный блогер Логан Пол. Во время вопроса к норвежцу о том, как он оказался в футболе, Пол имел неосторожность сказать слово «soccer». Неудивительно, ведь он американец и так привык.

Холанд затих, в студии можно было услышать, как пролетает муха. Эрлинг осмотрелся, а один из коллег Логана решил разрядить обстановку «переводом»: «Ты имеешь в виду, футбол (football), бро?»

Конечно, вся ситуация была комичной, а не неприятной. Эрлинг Холанд отлично отыграл недоумение, а товарищи Пола помогли ему сделать момент еще более забавным.

Во время этого же подкаста норвежец рассказал, как простой скотч помогает ему хорошо спать.