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📹Холанд пришел в гости на подкаст и услышал слово соккер. Его реакция была бесценной

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Ох уж эти американцы.

Всем известно, что в США исторически принято называть футболом не игру ногами, а американский футбол. По ту сторону Атлантики привычную нам игру номер один прозвали соккер. Удивительно то, что это слово, на самом деле, имеет британское происхождение. Об этом у нас был большой материал-исследование.

Форвард «Сити» Эрлинг Холанд пришел на популярный американский подкаст Impaulsive, который ведет известный блогер Логан Пол. Во время вопроса к норвежцу о том, как он оказался в футболе, Пол имел неосторожность сказать слово «soccer». Неудивительно, ведь он американец и так привык.

Холанд затих, в студии можно было услышать, как пролетает муха. Эрлинг осмотрелся, а один из коллег Логана решил разрядить обстановку «переводом»: «Ты имеешь в виду, футбол (football), бро?»

Конечно, вся ситуация была комичной, а не неприятной. Эрлинг Холанд отлично отыграл недоумение, а товарищи Пола помогли ему сделать момент еще более забавным.

Во время этого же подкаста норвежец рассказал, как простой скотч помогает ему хорошо спать.

8 комментариев

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R
Остальной мир с такой оглядкой и будет смотреть на какой-то там МЛС с их соккером, хоть Месси и решился на всё это, как и Пеле в НАСЛ в свои годы.
+6
0
+6
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<~Inter~>
Ответ R
Остальной мир с такой оглядкой и будет смотреть на какой-то там МЛС с их соккером, хоть Месси и решился на всё это, как и Пеле в НАСЛ в свои годы.
МЛС существует исключительно для внутреннего рынка. Не стоит сравнивать период прихода Месси и Пеле. Во времена Пеле никто не понимал насколько футбольных рынок может быть огромным и как на нем зарабатывать деньги. Сейчас же весь спорт США включая студенческий является огромной индустрией развлечений с миллиардными оборотами и МЛС постепенно растёт увеличивая свои цифры
+4
0
+4
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#SharkTeam
Ответ Lavinka
А ещё - футы , дюймы , мили итд .
Вот эта система у них просто дебильная, сами многие признают как неудобно, особенно с инструментами
+3
0
+3
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spurshiken
кстати слово соккер пошло от англичан, так что это не США выделывалось.
0
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R
Ответ <~Inter~>
МЛС существует исключительно для внутреннего рынка. Не стоит сравнивать период прихода Месси и Пеле. Во времена Пеле никто не понимал насколько футбольных рынок может быть огромным и как на нем зарабатывать деньги. Сейчас же весь спорт США включая студенческий является огромной индустрией развлечений с миллиардными оборотами и МЛС постепенно растёт увеличивая свои цифры
Простите, но ошибаетесь, тк Вы о другом немного.. Штаты в 88м году подавали заявку на проведение ЧМ94 с целью развития футбола и привлечения внимания в стране, но получилось плохо по итогу. МЛС так и остался озером, с редким притоком чего-то необходимого из вне.
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NikoVinkovic
Ответ Lavinka
А ещё - футы , дюймы , мили итд .
Всегда говорил, чтобы вы##нуться окончательно, Штаты должны ещё и время в других измерениях измерять, а то слишком ровные эти часы и минуты.
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