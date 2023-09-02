9 комментариев

Пеп пересобрал «Сити» после требла. Подписал четверых и отпустил 14! Собрали все трансферы
Отличное трансферное окно для Пепа Гвардиолы. В сезоне-2022/23 «Ман Сити» взял требл, но летом внес существенные изменения в состав.
Приезд 4 игроков - потрачено 241,1 млн евро
Матео Ковачич - хорват перешел «Ман Сити» из «Челси» за 29,1 млн евро
Жереми Доку - перешел из «Ренна» за 60 млн евро
Матеуш Нуньеш - перешел из «Вулвз» за 62 млн евро
Йошко Гвардиол - перешел из «РБ Лейпциг» за 90 млн евро
14 игроков ушли - получено 114,5 млн евро
Коул Палмер - английский полузащитник перешел в «Челси» за 47,00 млн евро
Рияд Марез - перешел в «Аль-Ахли» за 35 млн евро
Эмерик Лапорт - тоже поехал в Саудовскую Аравию, в «Аль-Насср» за 27,5 млн евро
Янхель Эррера - перешл в «Жирону» за 5 млн евро
Илкай Гюндоган - свободный агент
Бенжамен Менди - свободный агент
Науэль Бустос - свободный агент
Чистые расходы – 126,6 млн евро.
P.s. Молодняк конечно продали фантастически выгодно