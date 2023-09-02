9 комментариев

Отличное трансферное окно для Пепа Гвардиолы. В сезоне-2022/23 «Ман Сити» взял требл, но летом внес существенные изменения в состав.

Приезд 4 игроков - потрачено 241,1 млн евро

Матео Ковачич - хорват перешел «Ман Сити» из «Челси» за 29,1 млн евро

Жереми Доку - перешел из «Ренна» за 60 млн евро

Матеуш Нуньеш - перешел из «Вулвз» за 62 млн евро

Йошко Гвардиол - перешел из «РБ Лейпциг» за 90 млн евро

14 игроков ушли - получено 114,5 млн евро

Коул Палмер - английский полузащитник перешел в «Челси» за 47,00 млн евро

Рияд Марез - перешел в «Аль-Ахли» за 35 млн евро

Эмерик Лапорт - тоже поехал в Саудовскую Аравию, в «Аль-Насср» за 27,5 млн евро

Янхель Эррера - перешл в «Жирону» за 5 млн евро

Илкай Гюндоган - свободный агент

Бенжамен Менди - свободный агент

Науэль Бустос - свободный агент

Чистые расходы – 126,6 млн евро.