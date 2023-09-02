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Пеп пересобрал «Сити» после требла. Подписал четверых и отпустил 14! Собрали все трансферы

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Отличное трансферное окно для Пепа Гвардиолы. В сезоне-2022/23 «Ман Сити» взял требл, но летом внес существенные изменения в состав.

Приезд 4 игроков - потрачено 241,1 млн евро

Матео Ковачич - хорват перешел «Ман Сити» из «Челси» за 29,1 млн евро

On another level' - Mateo Kovacic hails Pep Guardiola as 'the best coach in the world' after just two weeks of working with him following Chelsea exit | Goal.com

Жереми Доку - перешел из «Ренна» за 60 млн евро

Матеуш Нуньеш - перешел из «Вулвз» за 62 млн евро

Йошко Гвардиол - перешел из «РБ Лейпциг» за 90 млн евро

14 игроков ушли - получено 114,5 млн евро

Коул Палмер - английский полузащитник перешел в «Челси» за 47,00 млн евро

Рияд Марез - перешел в «Аль-Ахли» за 35 млн евро

Эмерик Лапорт - тоже поехал в Саудовскую Аравию, в «Аль-Насср» за 27,5 млн евро

Янхель Эррера - перешл в «Жирону» за 5 млн евро

Илкай Гюндоган - свободный агент

Бенжамен Менди - свободный агент

Науэль Бустос - свободный агент

Чистые расходы – 126,6 млн евро.

9 комментариев

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Константин Капалкин
Пеп не стал много тратить, но и не надо было много.Но походу прошлого сезона выпадала защита и опорная зона, вот для чего трансферы
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Giorgetto
а как минус 8 игроков,стало минус 14?
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Bohdan Kravets
Ответ Waititi
Если трансфер Гвардиола и Доку напрашивался, то Нунеш уже травма КДБ напросила. Тот же Ковачич просто вкусная цена была.
замена Гюндогану тоже нужна была
+2
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Эксперимент
Неплохо обновилась команда, интересно как поменяется игра.
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0
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Waititi
Если трансфер Гвардиола и Доку напрашивался, то Нунеш уже травма КДБ напросила. Тот же Ковачич просто вкусная цена была.
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Джек Воробей
Ждём трансферы Челси. Не удивлюсь если больше 20 трансферов сделали этим летом
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just man
Не совсем понимаю где здесь пересобрал команду. Из основы ушли Гюндоган и Марез. Из ротации Лапорт, остальные к основной команде имели очень отдаленное отношение.
P.s. Молодняк конечно продали фантастически выгодно
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Андрей Andrey
перекупил🤣🤣 за бабки от шейхов можно треблы каждый год выигравать.
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ISLAM DIROV
Ответ Giorgetto
а как минус 8 игроков,стало минус 14?
Там ещё с молодёжки многие уехали
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