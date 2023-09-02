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Салиба назвал трех лучших защитников АПЛ. Надеется стать сильнее всех

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Вильям Салиба перешел в «Арсенал» в 2019 году, после трех аренд француз стал одним из важнейших игроков лондонцев.

В недавнем интервью Sky Sports Салибу попросили назвать тройку лучших защитников Премьер-лиги всех времен. Вильям назвал Джона Терри, Венсана Компани и Рио Фердинанда.

Затем Салибу попросили проранжировать действующих центральных защитников Премьер-лиги. Француз выбрал Рубена Диаша первым, Вирджила ван Дейка вторым и Тьяго Силву третьим.

«Ван Дейк был лучшим за последние четыре года. Но последние два сезона лучшим был Рубен Диаш. Сейчас – Диаш, Ван Дейк и затем Сильва», – сказал Салиба. – «Надеюсь, может быть, я буду в тройке лучших в следующем сезоне, но сейчас они лучше меня. Надеюсь, однажды я стану лучше всех».

Premier League: William Saliba, del 'matrimonio feliz' de Arteta a una baja que puede costar la Premier | Marca

5 комментариев

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Wekil Halylow
адекватно
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Waititi
Парень молодец, даже в такой форме знает себе цену и адекватно определил тройку лучших, думаю такой разумный подход его выведет на новый уровень. Успехов ему.
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+8
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Morning Again
У Салиба однозначно есть все для того, чтобы быть в тройке лучших защитников лиги.
+2
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ta-tosha
ВВД еще может вернуться на вершину. Его проблема - он старается играть как раньше, до травмы, но его тело не дает ему это сделать.
Он должен перестроить свою игру с учетом своей реальной физики, интеллекта и опыта ему не занимать, он вполне может это сделать.
Ну а Диаш топ, без сомнений
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Olimjon Nazarov
Думаю, у Тьяго Силвы нету хейтеров. Он действительно классный игрок, даже сейчас в током возрасте. Салибу респект по оценкам, но он про Магуайра забыл🤣🤣🤣🤣
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