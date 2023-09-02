Вильям Салиба перешел в «Арсенал» в 2019 году, после трех аренд француз стал одним из важнейших игроков лондонцев.

В недавнем интервью Sky Sports Салибу попросили назвать тройку лучших защитников Премьер-лиги всех времен. Вильям назвал Джона Терри, Венсана Компани и Рио Фердинанда.

Затем Салибу попросили проранжировать действующих центральных защитников Премьер-лиги. Француз выбрал Рубена Диаша первым, Вирджила ван Дейка вторым и Тьяго Силву третьим.

«Ван Дейк был лучшим за последние четыре года. Но последние два сезона лучшим был Рубен Диаш. Сейчас – Диаш, Ван Дейк и затем Сильва», – сказал Салиба. – «Надеюсь, может быть, я буду в тройке лучших в следующем сезоне, но сейчас они лучше меня. Надеюсь, однажды я стану лучше всех».