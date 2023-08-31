12 комментариев

Типичный Джек.

Давно известно, что титул самого веселого и безбашенного парня в раздевалке «Сити» принадлежит Джеку Грилишу. За последнее время он сгенерировал в одиночку такое количество мемного и просто забавного контента, которое обычно создают целые команды.

Ровно неделю назад клубные соцсети поделились видео, на котором Джек пытается разыграть молодого игрока «горожан» Коула Палмера. Грилиш проходит рядом с ним и роняет мяч на голову парню.

«Это был ты?» − сразу раскрывает обманку Палмер. Джек отчаянно делает вид, что это был не он, но понимает, что все было снято на видео. Однако его довольное лицо − это явно новая заготовка для мема.

Совпадение ли, что сегодня Коул Палмер официально стал игроком «Челси»? «Синие» заплатили за 21-летнего вингера 47 млн евро, а сам англичанин сбежал подальше от абьюзера Грилиша.