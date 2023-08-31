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📹Грилиш − абьюзер. Издевался над молодым игроком «Сити», а сегодня парня продали в «Челси»

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Типичный Джек.

Давно известно, что титул самого веселого и безбашенного парня в раздевалке «Сити» принадлежит Джеку Грилишу. За последнее время он сгенерировал в одиночку такое количество мемного и просто забавного контента, которое обычно создают целые команды.

Ровно неделю назад клубные соцсети поделились видео, на котором Джек пытается разыграть молодого игрока «горожан» Коула Палмера. Грилиш проходит рядом с ним и роняет мяч на голову парню.

«Это был ты?» − сразу раскрывает обманку Палмер. Джек отчаянно делает вид, что это был не он, но понимает, что все было снято на видео. Однако его довольное лицо − это явно новая заготовка для мема.

Совпадение ли, что сегодня Коул Палмер официально стал игроком «Челси»? «Синие» заплатили за 21-летнего вингера 47 млн евро, а сам англичанин сбежал подальше от абьюзера Грилиша.

12 комментариев

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BROTHA BROTHA
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Тюменский медвежонок
обычный мужской коллектив и приколы, к слову в футбольных командах еще похлеще ситуации бывают, это считай детский сад)
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Усатая Козляра
и как Палмер вынес такое унижение 😨
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Kruglishok
Ответ Тюменский медвежонок
обычный мужской коллектив и приколы, к слову в футбольных командах еще похлеще ситуации бывают, это считай детский сад)
Ну да, Дзюба с Азмуном, например)
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boalx
Ответ Усатая Козляра
и как Палмер вынес такое унижение 😨
Нифига он не вынес такое унижение, уже убежал из Сити. Писали также, что игроки Сити и обслуживающий персонал выступили с решительным осуждением абьюза. Игроки сборной Англии и женской сборной Испании отказались играть, пока Грилишу не долбанут мячом по голове. В общем, всё в рамках повестки...🥺
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Pirmuhammet Ahmedow
Нет бы выложить прощальное письмо, которое написал Кайл Уокер Палмеру, перед его уходом, «авторы» спортсру выкладывают нечто подобное. Люди, добрее надо быть..
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Francesc Fàbregas
Я Мы Палмер.
Под суд негодяя!
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Alexzers
Грилиш тот одноклассник который любит всегда быть в центре внимания и выпендрится ) кстати неприятно было сделано, учесть что чувак жует и мог язык прикусить.
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h22o
🤡
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Artūras Grigas
На много интереснее то , что распиаренного бегунка купили за 100 с лишним млн. , а вот хорошего игрока продали за 47 млн.
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Ноно Гомес
наверняка он был пьян или похмелье
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