Изабель Йохансен украла всеобщее внимание у бойфренда Эрлинга Холанда во время жеребьевки Лиги чемпионов и церемонии вручения наград УЕФА.

Изабель была среди зрителей в Монако и наблюдала, как Холанд был назван Лучшим игроком года по версии УЕФА после того, как забил 52 гола в прошлом сезоне.

Норвежец получил награду после жеребьевки группового главного турнира Европы, во время которого «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».

Пока Холанд был на сцене, камеры снимали его девушку Изабель. Она выглядела потрясающе в своем черном платье.

19-летняя Изабель тоже футболистка, и именно благодаря спорту она встретилась с Холандом.

Пара познакомилась в норвежском клубе «Брюне» до того, как Холанд присоединился к «Мольде».