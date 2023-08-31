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Девушка Эрлинга Холанда привлекла к себе всеобщее внимание во время вручения премий УЕФА

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Изабель Йохансен украла всеобщее внимание у бойфренда Эрлинга Холанда во время жеребьевки Лиги чемпионов и церемонии вручения наград УЕФА.

Изабель была среди зрителей в Монако и наблюдала, как Холанд был назван Лучшим игроком года по версии УЕФА после того, как забил 52 гола в прошлом сезоне.

Норвежец получил награду после жеребьевки группового главного турнира Европы, во время которого «Манчестер Сити» предстоит сыграть с «РБ Лейпциг», «Янг Бойз» и «Црвеной Звездой».

Пока Холанд был на сцене, камеры снимали его девушку Изабель. Она выглядела потрясающе в своем черном платье.

19-летняя Изабель тоже футболистка, и именно благодаря спорту она встретилась с Холандом.

Пара познакомилась в норвежском клубе «Брюне» до того, как Холанд присоединился к «Мольде».

3 комментария

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Rhett Butler
статья ни о чем...
+10
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Teodrakis
Ответ Rhett Butler
статья ни о чем...
О черном платье
+1
0
+1
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Rhett Butler
Ответ Teodrakis
О черном платье
Тогда уж лучше "Завтрак у Тиффани" пересмотреть)
0
0
0
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