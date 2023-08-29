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После гола «Шеффилду» на Холанда с трибун напрыгнул один из болельщиков - им оказался профессиональный боксер😱😱😱

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Эрлинга это вообще не смутило.

Холанд, вчера признанный лучшим футболистом прошлого сезона, в матче с «Шеффилдом» не реализовал пенальти, но забить все же смог - отправил мяч головой точно в угол.

Сразу после гола на норвежца с трибун прыгнул один из болельщиков.

Оказалось, что это профессиональный боксер родом из Манчестера Терри Флэнаган.

Он выступает в легкой (до 61,24 кг) и 1-й полусредней (до 63,5 кг) весовых категориях. Среди профессионалов он - бывший чемпион мира по версии WBO (2015—2017) в легком весе.

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