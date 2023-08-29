Эрлинга это вообще не смутило.

Холанд, вчера признанный лучшим футболистом прошлого сезона, в матче с «Шеффилдом» не реализовал пенальти, но забить все же смог - отправил мяч головой точно в угол.

Сразу после гола на норвежца с трибун прыгнул один из болельщиков.

Оказалось, что это профессиональный боксер родом из Манчестера Терри Флэнаган.

Он выступает в легкой (до 61,24 кг) и 1-й полусредней (до 63,5 кг) весовых категориях. Среди профессионалов он - бывший чемпион мира по версии WBO (2015—2017) в легком весе.