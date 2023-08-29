Sky показал первые кадры документалки про Холанда: Эрлинг отправится на родину и даже окажется за рулем трактора
Атмосферно.
Эрлинг Холанд признан лучшим игроком АПЛ в сезоне-2022/23. Ассоциация профессиональных футболистов (PFA) признала форварда «Манчестер Сити» лучшим футболистом сезона-2022/23.
Холанд обошел Кевина де Брюйне («Манчестер Сити»), Харри Кейна («Тоттенхэм» / «Бавария»), Мартина Эдегора, Букайо Сака (оба – «Арсенал») и Маркуса Рэшфорда («Манчестер Юнайтед»).
Сака получил награду лучшему молодому игроку. В сезоне-2022/23 Холанд забил 36 голов и отдал 8 ассистов в 35 матчах за «Арсенал» в АПЛ.
Почти одновременно с этой новость английский Sky анонсировал документальный фильм об Эрлинге, который появится в эфире в ближайшее время.
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