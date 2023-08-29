Нюансы важной новинки игры.

EA Sports FC выйдет 29 сентября на ПК, а также консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Одним из нововведений игры, продолжающей серию FIFA, возможность использования футболисток в одной команде с футболистами-мужчинами.

Новинка крайне любопытная, тем более что характеристики женщины и мужчин практически одинаковы в игре, но при этом порождает некоторые нюансы.