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Упс! В сеть попало видео геймплея EA Sport FC - на нем игрок мужского пола во время празднования трогает футболистку за грудь🤦🏼‍♂️

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Нюансы важной новинки игры.

EA Sports FC выйдет 29 сентября на ПК, а также консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Одним из нововведений игры, продолжающей серию FIFA, возможность использования футболисток в одной команде с футболистами-мужчинами.

Новинка крайне любопытная, тем более что характеристики женщины и мужчин практически одинаковы в игре, но при этом порождает некоторые нюансы.

1 комментарий

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Бислан Наврузов
А минусы где?
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