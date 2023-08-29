Упс! В сеть попало видео геймплея EA Sport FC - на нем игрок мужского пола во время празднования трогает футболистку за грудь🤦🏼♂️
Нюансы важной новинки игры.
EA Sports FC выйдет 29 сентября на ПК, а также консолях PlayStation, Xbox и Nintendo Switch. Одним из нововведений игры, продолжающей серию FIFA, возможность использования футболисток в одной команде с футболистами-мужчинами.
Новинка крайне любопытная, тем более что характеристики женщины и мужчин практически одинаковы в игре, но при этом порождает некоторые нюансы.
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